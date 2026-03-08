CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Thorsten Fink'ten maç sonu Fenerbahçe sözleri: Normal şartlarda bizden daha iyiler ama...

Thorsten Fink'ten maç sonu Fenerbahçe sözleri: Normal şartlarda bizden daha iyiler ama...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-2 mağlup olan Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink, sonuç sebebiyle hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 23:43
Thorsten Fink'ten maç sonu Fenerbahçe sözleri: Normal şartlarda bizden daha iyiler ama...

Chobani Stadı'nda yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Thorsten Fink, mücadeleyi değerlendirdi.

Takımının ortaya koyduğu performans nedeniyle gururlu olduğunun altını çizen Alman çalıştırıcı, "50 ile 80. dakikalar arasında kusursuz performans gösterdik. İlk yarıda da Fenerbahçe'nin oyununa cevap verdik. 3. golü bulmuş olsaydık maçı kazanan taraf olurduk. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Takımların değerlerine bakınca bizden 5 kat daha yukarıdalar. Normal şartlarda bizden daha iyiler ama bugün o değer farkını sahada görmedik. Ama bugün puan alamadık. İlk yarı bitince 2 değişiklik yaptık. 2 oyuncumuz da ilk yarıda sarı kart görmüştü. Böyle bir atmosferde onları riske etmek istemedim. Kulübedeki oyunculara değer veriyorum. Ben geleli 3 hafta oldu ve takımımda ruh görüyorum. Evimizde Rayo Vallecano ile önemli maçımız var. Bu maça hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Orta saha oyuncusu Ntcham'ı 84. dakikada oyundan almasıyla ilgili de konuşan Fink, "Ntcham 1 hafta boyunca bizimle birlikte antrenman yapamadı. Bugünkü maçta yorgundu. Son dakikalarda rakibi takip etmede biraz zorlandı. Çok kaliteli ve iyi bir oyuncu. Yorgun olmasaydı bugün oyundan çıkarmazdım." açıklamasını yaptı.

"TAKIM HALİNDEKİ PERFORMANS SEBEBİYLE ÇOK MUTLU OLDUK"

Mücadelenin son 10 dakikasında daha iyisini yapmaları gerektiğini söyleyen Fink, Fenerbahçe'nin bu bölümde risk aldığını vurguladı.

Kontratakları değerlendiremediklerini dile getiren Fink, "Bireysel anlamda küçük hatalarımız vardı. Takım halindeki performans sebebiyle çok mutlu olduk. Son 10 dakikadaki görevleri biraz daha doğru şekilde yerine getirebilirdik. Oyuna alabileceğimiz kanat oyuncumuz yoktu. Kolay bir dönemden geçmiyoruz. Emre gibi, Zeki gibi, Souza gibi sakat oyuncularımız var. Takımın gelişiminin pozitif olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Fenerbahçe karşısında planlarının iki kanatta da etkili olmak olduğunu söyleyen Fink, "Planımız iki kanattan da gelmekti. Sol kanadımız bugün daha doğru çalıştı. Holse ve Tomasson iyi bir karşılaşma çıkardı. Bu oyuncular iyi olunca bugün Musaba biraz zorlanmıştır." diyerek sözlerini tamamladı.

Saran'dan maç sonu flaş hakem tepkisi!
Domenico Tedesco: 2-1 geriye düştükten sonra...
DİĞER
Böyle mi Olacaktı'nın yakışıklı Murat'ıydı! 90'ların jönü Atilla Saral şehir hayatını terk edip bakın nereye yerleşti!
CANLI | ABD-İsrail-İran savaşında dokuzuncu gün! Tahran'da petrol İsfahan'da radyasyon tesisleri vuruldu | Hamaney'in halefi seçildi
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kadıköy'de büyük gerginlik! Yüksel Yıldırım taraftarlarla tartıştı
"Mourinho'yu Edson için ben ikna ettim!"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Saran'dan maç sonu flaş hakem tepkisi! Saran'dan maç sonu flaş hakem tepkisi! 23:05
Kadıköy'de büyük gerginlik! Yüksel Yıldırım taraftarlarla tartıştı Kadıköy'de büyük gerginlik! Yüksel Yıldırım taraftarlarla tartıştı 23:05
Matteo Guendouzi: Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu Matteo Guendouzi: Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu 22:58
Marco Asensio: Bu takımda karakter var! Marco Asensio: Bu takımda karakter var! 22:49
Domenico Tedesco: 2-1 geriye düştükten sonra... Domenico Tedesco: 2-1 geriye düştükten sonra... 22:49
Jayden Oosterwolde: Şampiyon olmak istiyoruz Jayden Oosterwolde: Şampiyon olmak istiyoruz 22:44
Daha Eski
Marco Asensio'dan flaş istatistik! Marco Asensio'dan flaş istatistik! 22:33
F.Bahçe'den hayati 3 puan! F.Bahçe'den hayati 3 puan! 22:24
F.Bahçe'den çarpıcı istatistik! Süper Lig'in en iyisi F.Bahçe'den çarpıcı istatistik! Süper Lig'in en iyisi 22:23
F.Bahçe 3 puanı 90+5'te kaptı! F.Bahçe 3 puanı 90+5'te kaptı! 22:06
Fenerbahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon Fenerbahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon 21:43
Palut'tan maç sonu VAR hakemine eleştiri! Palut'tan maç sonu VAR hakemine eleştiri! 21:19