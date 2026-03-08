CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'den Samsunspor maçı sonrası flaş açıklama: Yüksel Yıldırım'a yalanlama geldi!

Fenerbahçe'den Samsunspor maçı sonrası flaş açıklama: Yüksel Yıldırım'a yalanlama geldi!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-lacivertliler, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın açıklamalarına tepki gösteren bir paylaşım yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 01:01 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 01:35
Fenerbahçe'den Samsunspor maçı sonrası flaş açıklama: Yüksel Yıldırım'a yalanlama geldi!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-lacivertliler, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın açıklamalarına tepki gösteren bir paylaşım yaptı. Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

Kamuoyuna Duyuru

Samsunspor ile oynadığımız müsabakanın ardından Samsunspor Kulübü Başkanı tarafından yapılan açıklamaları hayretle takip etmiş bulunmaktayız.

Öncelikle açıkça ifade etmek isteriz ki, futbolcularımızın hakeme yönelik herhangi bir fiziki müdahalede bulunduğu yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Bu tür mesnetsiz ve gerçekle hiçbir ilgisi olmayan ithamların kamuoyu önünde dile getirilmesi sorumsuz bir yaklaşımın göstergesidir.

Başkanımız Sayın Sadettin Saran, maçın ardından tribünlerde yaşanan gerginliğin büyümemesi ve olayların daha fazla tırmanmaması adına ilgili bölgeye giderek ortamın sakinleşmesi için çaba göstermiştir.

Başkanımızın oradaki varlığı, iddia edildiği gibi herhangi bir kişi ya da kulübe destek amacı taşımamakta, yalnızca gerginliğin sonlandırılmasına yönelik sorumluluk bilinciyle atılmış bir adımdır.

Ne yazık ki Samsunspor Kulübü Başkanı'nın her maçımız öncesinde ve sonrasında camiamızın sinir uçlarına dokunan açıklamaları adeta bir alışkanlık haline getirdiğini görmekteyiz.

Bugün ortaya çıkan atmosfer için başkalarını suçlamak yerine, öncelikle kendi kullandığı dilin yarattığı gerilimin sorumluluğuyla yüzleşmesi gerekir.

Sporun ruhuna ve rekabetin doğasına zarar veren, gerilimi bilinçli şekilde tırmandırmayı amaçlayan bu tür provokatif söylemler Türk futboluna hiçbir katkı sağlamadığı gibi, yöneticilik sorumluluğuyla da bağdaşmamaktadır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, camiamızı hedef alan bu tür provokatif söylemlerin karşısında durmaya devam edeceğimizi ve gerçek dışı iddiaların kamuoyunu yanıltmasına asla izin vermeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü

