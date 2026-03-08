7 gollü maçta kazanan Esenler Erokspor: İşte maçın özeti

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 4-3 yendi. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 00:40
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 4-3 yendi.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Mehmet Türkmen, Egemen Savran, Çağrı Yıldırım

Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Ajeti, Berşan Yavuzay, Ali Aytemur, Cenk Şen, Brazao (Dk. 46 Omar Imeri), Yusuf Sertkaya (Dk. 72 Haqi), Ahmet Aslan (Dk. 82 Mustafa Erdilman), Hotic, Ali Habeşoğlu (Dk. 82 Ege Bilsel), Seferi

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Onur Ulaş, Nzaba, Enes Alıç, Hayrullah Bilazer, Mikail Okyar, Jack (Dk. 59 Kanga), Amilton (Dk. 81 Berat Luş), Kayode (Dk. 81 Catakovic), Faye, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 70 Recep Niyaz)

Goller: Dk. 10 (Penaltıdan), 45+3 ve 65 (Penaltıdan) Kayode, Dk. 90+4 Catakovic (Esenler Erokspor), Dk. 15 Ali Habeşoğlu, Dk. 29 Hotic, Dk. 90+8 Seferi (Penaltıdan) (Sipay Bodrum FK)

Kırmızı kart: Dk. 53 Hotic (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 9 Cenk Şen, Dk. 35 Seferi (Sipay Bodrum FK), Dk. 38 Amilton, Dk. 83 Hayrullah Bilazer (Esenler Erokspor)

