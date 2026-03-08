7 gollü maçta kazanan Esenler Erokspor: İşte maçın özeti

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 4-3 yendi.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Mehmet Türkmen, Egemen Savran, Çağrı Yıldırım
Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Ajeti, Berşan Yavuzay, Ali Aytemur, Cenk Şen, Brazao (Dk. 46 Omar Imeri), Yusuf Sertkaya (Dk. 72 Haqi), Ahmet Aslan (Dk. 82 Mustafa Erdilman), Hotic, Ali Habeşoğlu (Dk. 82 Ege Bilsel), Seferi
Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Onur Ulaş, Nzaba, Enes Alıç, Hayrullah Bilazer, Mikail Okyar, Jack (Dk. 59 Kanga), Amilton (Dk. 81 Berat Luş), Kayode (Dk. 81 Catakovic), Faye, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 70 Recep Niyaz)
Goller: Dk. 10 (Penaltıdan), 45+3 ve 65 (Penaltıdan) Kayode, Dk. 90+4 Catakovic (Esenler Erokspor), Dk. 15 Ali Habeşoğlu, Dk. 29 Hotic, Dk. 90+8 Seferi (Penaltıdan) (Sipay Bodrum FK)
Kırmızı kart: Dk. 53 Hotic (Sipay Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 9 Cenk Şen, Dk. 35 Seferi (Sipay Bodrum FK), Dk. 38 Amilton, Dk. 83 Hayrullah Bilazer (Esenler Erokspor)