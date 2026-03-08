Mert Müldür'den Fenerbahçe taraftarına sert tepki! "Kabul etmem mümkün değil"

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 25. haftası Fenerbahçe'nin evinde Samsunspor'u 3-2 yendiği mücadelede sarı-lacivertli taraftarlar, Mert Müldür'e tepki gösterdi. Müldür ise sosyal medya paylaşımıyla yanıt verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 00:41
Trendyol Süper Lig'in 25. haftası Fenerbahçe'nin evinde Samsunspor'u 3-2 yendiği mücadelede sarı-lacivertli taraftarlar, Mert Müldür'e tepki gösterdi. Müldür ise sosyal medya paylaşımıyla tepkilere yanıt verdi.

MERT MÜLDÜR'ÜN SÖZLERİ

"Bugün bana gösterilen tepkiye saygı duyuyorum. Futbolun içinde eleştiri de vardır, tepki de. Sahada olan bir oyuncu olarak bunun sorumluluğunu da her zaman üzerime alırım.

Ancak bugün tribünlerde nişanlımı hedef alan sözler ve ağır küfürler beni gerçekten çok üzdü. Kendisi futbolun bir parçası değil ve sadece beni desteklemek için oradaydı.

Buna rağmen böyle bir durumla karşı karşıya kalması ve stadı gözyaşları içinde terk etmek zorunda kalmasını kabul etmem mümkün değil. Ben her zaman olduğu gibi bu forma için terimin son damlasına kadar mücadele etmeye devam edeceğim."

DİĞER
