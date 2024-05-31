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LGS KAÇ OTURUM? | 2024 LGS 1., 2. oturum başlama saati kaç?

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu yıl 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvuruda bulunduğu sınavda 8. sınıf öğrencileri, 4 yıl boyunca eğitim görecekleri liseyi belirlemek için birbiriyle yarışacak. Peki LGS kaç oturum? 2024 LGS 1., 2. oturum başlama saati kaç? Detaylar ve merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 13:30 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 14:00
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LGS KAÇ OTURUM? | 2024 LGS 1., 2. oturum başlama saati kaç?

LGS KAÇ OTURUM? | Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı, bu sene 1 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek. Sınava katılan öğrenciler, puan durumuna göre Fen, Anadolu, Meslek liseleri arasında seçim yaparken puanı bu liseler için yeterli olmayanlar ise adres durumuna göre tercihte bulunacak. Peki LGS kaç oturum? 2024 LGS 1., 2. oturum başlama saati kaç? İşte merak edilenler...

LGS KAÇ OTURUM?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 1. ve 2. oturum olmak üzere iki oturumdan oluşmaktadır.

Birinci Oturum: Sözel Bölüm👉 Bu oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden sorular yer alır.

İkinci Oturum: Sayısal Bölüm 👉 Bu oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular bulunmaktadır.

2024 LGS 1., 2. OTURUM BAŞLAMA SAATİ KAÇ?

LGS kapsamında yapılan her iki oturum da aynı gün içerisinde, sabah ve öğleden sonra olmak üzere gerçekleştirilir. İlk oturum genellikle sabah, ikinci oturum ise öğleden sonra yapılır. Oturumlar arasında bir ara verilir ve bu süre zarfında öğrenciler dinlenebilir.

2024 LGS 1. OTURUM İÇİN

⌚Başlama Saati: 09:30

⌚Süre: 75 dakika

⌚İçerik: 50 soru (Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil)

2024 LGS 2. OTURUM İÇİN

⌚Başlama Saati: 11:30

⌚Süre: 80 dakika

⌚İçerik: 40 soru (Matematik, Fen Bilimleri)

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