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İKİZLER PROJESİ FİLMİNİN KONUSU NE? | İkizler Projesi filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Ang Lee'nin oturduğu İkizler Projesi filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Aksiyon, bilim kurgu türündeki 2022 yapımı İkizler Projesi hakkında arama motorlarında araştırılan 'İkizler Projesi' filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 12:11
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İKİZLER PROJESİ FİLMİNİN KONUSU NE? | İkizler Projesi filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

İkizler Projesi filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Ang Lee'nin üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan İkizler Projesi filminin konusu ne İkizler Projesi oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

İKİZLER PROJESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

İkizler Projesi, eski bir kiralık katilin peşine düşen klonundan kurtulmak için verdiği mücadeleyi konu ediyor. Henry, işinde uzman olan bir kiralık katildir. Artık bu işlerden kurtulup hayatına yeni bir yön vermek isteyen Henry, bir anda kendisini büyük bir girdabın içinde bulur. Kiralık katilin peşine, kendisini öldürmek için gizli bir ajan düşmüştür. Üstelik peşindeki ajan, Henry'den 25 yıl önce alınan genlerle oluşturulan bir klondur. Henry, her hareketini önceden tahmin edebilen bu klonunda kurtulmak için zorlu bir savaş vermek zorunda kalır.

OYUNCULAR:

  • Will Smith
  • Mary Elizabeth Winstead
  • Clive Owen
  • Benedict Wong
  • Douglas Hodge
  • Ralph Brown
  • Linda Emond
  • Theodora Miranne

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