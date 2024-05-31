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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 31 Mayıs Cuma

Survivor All Star 2024, 31 Mayıs Cuma günü 3. dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 31 Mayıs Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 31 Mayıs Cuma Survivor'da yaşananlar ve dokunulmazlığı kazanan isim...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 00:37
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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 31 Mayıs Cuma

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da 31 Mayıs Cuma günü haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 31 Mayıs Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 31 MAYIS?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 31 Mayıs Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan isim Ogeday oldu.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİMLER?

Survivor'da dokunulmazlığı kazanan Ogeday, eleme adayı olarak Hilmicem'in ismini verdi. Haftanın performans adayı ise Merve oldu.

Böylece haftanın eleme adayları Atakan, Ogeday, Hilmicem ve Merve olarak belirlendi.

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