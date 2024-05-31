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LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2024 LGS sınav sonuçları hangi tarihte belli olur?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8. sınıf öğrencilerine düzenlenen Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için araştırmalar hız kazandı. 2 Haziran Pazar günü yapılacak sınava 1 milyondan fazla aday başvuru yaparken sonuçların açıklanacağı tarih de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 LGS sınav sonuçları hangi tarihte belli olur? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 15:50 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 15:50
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LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2024 LGS sınav sonuçları hangi tarihte belli olur?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | Liseye hazırlanan 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı LGS sınavı, 2 Haziran Pazar günü, saat 09.30'da yapılacak. 1 milyondan fazla öğrencinin birbiriyle yarışacağı sınavın ardından öğrenciler, puan durumuna göre tercih yapacak. 4 yıl boyunca öğrenim görecekleri liseyi belirleyecek olan adaylar, arama motorlarında 'LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 LGS sınav sonuçları hangi tarihte belli olur?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

2024 LGS SINAV SONUÇLARI HANGİ TARİHTE BELLİ OLUR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre LGS sonuçları, 28 Haziran 2024'te "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

2024 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2024 yılında LGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sene merkezi sınav tercih dönemi 5-19 Temmuza tarihleri arasında belirlenirken bu yıl da tercihlerin Temmuz ayının ikinci haftasında yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

2024 LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz kamuoyu ile paylaşmadı. Geçtğimiz sene yerleştirme sonuçları 24 Temmuz 2023 tarihinde açıklanırken bu yıl da tercihlerin sona ermesinden sonraki hafta yerleştirme sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

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