Sakalı bitmemiş!

Söyleye söyleye sonunda Arda'yı önemli bir karşılaşmanın 11'inde gördük! Neredeyse, "sakalı bitmemiş çocuğa" futbolu unutturacaktık. Bunu neden mi söylüyorum. Bir pozisyonda kaleciyle karşı kaldığında normalde atması gereken golü atamadı. Böyle pozisyonlar ezber ister, süreklilik ister. Oynayarak defalarca karşı karşıya kalırsın kaleciyle, sonra atmaya başlarsın. O yüzden Arda hep oynamalı diye bağırıyoruz. Kayseri teknik direktörü Çağdaş Atan ilk maçın aksine temaslı bir oyun oynattı. Fenerbahçe'ye Fenerbahçe gibi oynadı desek yeridir. Fizik kalitesi anlamında iyi bir takım. Hal böyle olunca hem Fenerbahçe hem de Kayserispor maçı kazanacak pozisyonları buldu. Bu arada pozisyon demişken Szalai'yi gerçekten çok beğendim.

Savunmada ayakta kalan tek isimdi. Duran toplarda da gol atamasa da hep denedi. Szalai'yi ne kadar beğendiysem Samet'i o kadar beğenmedim! Gerçekten çok ağır bir oyuncu. Yavaş dediğimiz rakiplere karşı bile ağır kalıyor. Ferdi, Ferdi, Ferdi… Ne kadar övsek az kalıyor. Sadece maçın değil Fenerbahçe adına sezonun en iyisi. Dün stada gelip onu izleyen scoutlar sezon bitmeden üşüşürler Fenerbahçe yönetiminin başına! Takımda tutmak zor olacak gibi görünüyor. Valencia zaten ligin gol şifresini çözmüş. Gelene gidene atıyor. Vallahi helal olsun. Kayseri gibi zor bir deplasmanda, "taraftarsız" galip gelmek herkesin moralini düzeltti. Şampiyonluk yarışı sonuna kadar kovalanacak.