Yazık oldu!

Sevilla'yı ne hallere düşürdük? Bütün maçı acı çeke çeke oynadılar. Hakem Michael Oliver de onların yaptığı sertliklere göz yumunca ağır tempoda oynanan bir karşılaşma izledik. Ben hayatımda bu kadar çirkef oyuncu topluluğu görmedim. İsmi büyük oyunu küçük Sevilla'yı sahada darmadağın ettik. Doğru kadroyla çıksak ilk maçta işi bitirirdik. Jesus'un İsmail Yüksek ve merkezde Arda Güler'i oynatması belki de geldiğinden beri yaptığı en doğru hamleydi. Böyle oynaması gerektiğini sezon başından beri söylüyorum.

Normal şartlarda taraftarların takımı ateşlemesi gerekirken bir takım kendini Fenerbahçeli zanneden taraftarlar yüzünden tur gitti. Onların attığı çakmaklar, yabancı maddeler oyunu Sevilla'nın lehine soğuttu. Yazıklar olsun! Gelmeyin böyle yapacaksanız maçlara! Jesus değişiklikleri yapmada çok geç kaldı. 70. dakikada alması gereken riskleri son dakikalara sıkıştırdı.