Kartlar yeniden!

Hem hakem Mete Kalkavan'ın hem de Jesus'un hatalarıyla dolu bir ilk yarı izledik. Fenerbahçe adına rezalet bir 45 dakikaydı! Mete Kalkavan Furkan'a en az 3 sarı kart çıkarmalıydı. Osayi'nin pozisyonuna ise kırmızı çıksa kimse bir şey diyemezdi. Amaaa Rossi'nin ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünün ofsayt olup olmadığını anlayamadık. Orta saha kamerasından ofsayt çizgisi çekildi ki; kimin önde kimin arkada olduğunu görmek imkansız! Umarım MHK Başkanı Lale Orta yayıncı kuruluşta gösterilmeyen görüntüyü yayınlatır! Jesus Sevilla maçının aksine yine kendi kafasına göre bir 11 çıkardı sahaya… Samet'in yanına Serdar Aziz'in olması gerekirken Gustavo tercihi bence anlamsızdı. Pedro ise bildiğiniz hayalet gibiydi. Varlığı yokluğu belli değildi. Belki de sezonun en önemli maçını Jesus yüzünden korka korka izledik. Bazen Portekizlinin kendisini kovdurmak istediğini düşünüyorum. Bu galibiyetle ligde kartlar yeniden karılacak. Hakemlere rağmen halen şampiyon olunabilir. Emre Mor geldiğinden bu yana en iyi maçlarından birini oynadı. Artık bu saatten sonra her oyuncunun elini taşın altına koyması lazım. Sadece birkaç oyuncuyla şampiyonluk gelmez. Zira karşısında sadece rakipler değil hakemler de var. Hakemleri yenmek zor ama büyük oyunu bozmak için çok çalışmak gerek.