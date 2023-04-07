Elde kupa kaldı

Uzun zamandır beklediğimiz bir kadroyla sahadaydı Fenerbahçe. Bu dizilişi Jorge Jesus mu, yönetim mi yaptı bilinmez ama yapanın ellerine sağlık! Futbol kesinlikle denge oyunudur dostlar. Sadece hücum etmekle olmaz. Bu 4'lü savunma hattı bence herkese güven verdi. Kayserispor gibi Spor Toto Süper Lig'in güçlü takımlarından birine karşı çok pozisyona girerek ve çok az pozisyon vererek karşılaşmayı bitirdi. Jorge Jesus, Emre Mor'u sonunda gördü. Yahu bu adam ligin en iyi kanat oyuncularından biri. En önemli özelliği ise topu sürerken orta-şut atabilmek. Bunu herhangi bir oyuncu kolay kolay yapamaz. Portekizli teknik adam, o bölgede İrfancan'ı oynatarak bitirdi neredeyse Arda Güler'i de yakıyordu.

Fenerbahçe bu sistemle ligi oynasaydı şu an puan farkıyla öndeydi. Şu anda ise alınması en muhtemel kupa Türkiye Kupası gibi görünüyor. Ligde ne yaparlar bilemem ama kupada sonuna kadar böyle devam etsinler. Çağdaş Atan çeyrek final maçında karşısında çok sert ve organize bir Fenerbahçe buldu. Lakin bu kadar finale yakınken kaleci rotasyonu yapıp Cenk'i kaleye koymak onun hatasıydı. Uzun zamandır oynamayan Cenk yediği gollerin hepsinde hatalıydı. Taraftarda bir küskünlük görüyorum. Tabiki haklılar ama en azından kupa maçlarında destek olsunlar. Zira elde bir tek o kaldı.