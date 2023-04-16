Nereye kadar!

Bu sezon Fenerbahçe hiçbir kupa kazanmasa dahi Arda her şeye bedel. Dün gece öyle bir Arda Güler performansı izledik ki gözlerimizin pası silindi. Ahh ah! Sezon başından beri söylüyoruz sürekli oynaması gerektiğini… A.Gücü karşısında neredeyse bütün atakları yönlendiren, oyun kurgusunu belirleyen, attığı şutlarla rakip kaleyi tehdit eden yegane isimdi. Fenerbahçe taraftarından rica ediyorum; Arda'ya kimse yeni Alex filan demesin.

O Fenerbahçe'nin biricik Ardası olacak. Şahsına münhasır… Arda oynadı oynamasına ama yanındakilere ne demeli? Takımda onun kalitesinde, onu anlayan futbolcu yok! Hal böyle olunca ne yaparsan yap ne kadar çırpınırsan çırpın sonuç değişmiyor. İkinci yarı sürekli eleştirilen İrfancan gerçekten büyük oynadı. Geriye düşülen karşılaşmada 2 İrfancan'ın katkısı büyüktü. Kaleci olanı güven verdi diğeri ise özellikle hücum hattında çok çalıştı. Şampiyonluk yarışı öyle ya da böyle devam ediyor. Ama bu oyunla nereye gidilir kestiremiyorum.