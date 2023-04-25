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Emre Bol

Emre Bol

25 Nisan 2023 | Salı

Rezalet!

Böyle maçları oynaması zordur kabul ediyorum.
Şampiyon olabilmek için rakibinin puan kaybettiği hafta, "mutlaka kazanma" baskısı Fenerbahçeli oyuncuların acele oynamasına neden oldu. Buna bir de kötü niyetli hakem eklenince stres dolu bir karşılaşma izledik.
Hakem Kadir Sağlam'a soruyorum;
Pedro'nun attığı ilk golde ne vardı da iptal ettin?
Ferdi'nin arkası dönük, görmediği bir pozisyonda eline "çarpan" topu nasıl penaltı olarak değerlendirdin?
Eski kaşarları anladık ama sen yeni mi çıktın?
Bu arada yine Jesus'un tuhaf seçimlerini konuşmadan geçmeyelim.
Yahu arkadaş; Mert Hakan'ı hangi vasıflarıyla ilk 11'de oynatıyorsun?
Adam hem kötü oynuyor hem de saatli bomba! Her an kart görme tehlikesiyle karşı karşıya… Tek yaptığı şey tribünleri gaza getirmek. Lakin bunu herhangi bir amigo da yapabilir.
Ben hayatımda ayağına kadar gelen fırsatı geri tepen ikinci bir takım görmedim. Önce Giresun sonra Beşiktaş şimdi de İstanbulspor!
En önemli anlarda böyle kayıplar yaşarsan şampiyonluğu rüyanda görürsün. Bunun en büyük sorumlusu ise kimse kusura bakmasın Jorge Jesus'tur. Yol yakınken Portekizli hoca gönderilseydi belki Fenerbahçe öne geçmişti. Rezaletin tanımını inanın yapamıyorum.

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Etiketler :
Fenerbahçe, Kadir Sağlam, Mert Hakan

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