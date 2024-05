Cuma Hutbesi DİYANET 3 MAYIS 2024 | 🤲 Bu hafta cuma hutbesi konusu, DİNLE, PDF İNDİR

CUMA HUTBES襤 D襤YANET 3 MAYIS 仆 Diyanet 襤leri Bakanl覺覺'nca konusu belirlenerek cumaya gelen M羹minlere cami minberinden okunan Cuma hutbesinin bu haftaki konusu merak ediliyor. 3 May覺s 2024 tarihli Cuma hutbesinin konusu resmi internet sitesinde yay覺mlayan Diyanet'in rehberliinde merak edilenleri haberimizde derledik. 襤te detaylar...

3 MAYIS CUMA HUTBES襤 KONUSU

3 May覺s 2024 tarihli Cuma hutbesinin konusu 'Dua: Rabbimize S覺覺nman覺n S繹zl羹 襤fadesi' olarak belirlendi.

Dua: Rabbimize S覺覺nman覺n S繹zl羹 襤fadesi

Muhterem M羹sl羹manlar!

Okuduum ayet-i kerimede Y羹ce Rabbimiz 繹yle buyuruyor: "Kullar覺m, beni sana sorduklar覺nda, bilsinler ki, ben onlara 癟ok yak覺n覺m. Dua edenin duas覺na kar覺l覺k veririm. yleyse kullar覺m davetime uysunlar ve bana iman etsinler ki doru yolu bulsunlar."1 Okuduum hadis-i erifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) 繹yle buyuruyor: "Kabul edileceine g繹n羹lden inanarak Allah'a dua edin...

Aziz M羹minler!

Y羹ce Rabbimizin darl覺kta ve bollukta, neede ve 羹z羹nt羹de, her art ve durumda bize l羹tfettii bir iltica kap覺s覺 vard覺r. Bu kap覺n覺n ad覺, dua kap覺s覺d覺r. Dua, Allah'a iman覺m覺z覺n ve kulluumuzun s繹zl羹 bir tezah羹r羹d羹r. Rabbimizin y羹celiinin ve daima O'nun yard覺m覺na muhta癟 olduumuzun itiraf覺d覺r. Dua, ibadetlerimizle birlikte Allah'覺n rahmet ve bereketini, af ve mafiretini talep ettiimiz yakar覺覺m覺zd覺r. G繹rev ve sorumluluklar覺m覺z覺 yerine getirdikten sonra kararl覺l覺覺m覺z ve gayretimizin bir ifadesidir. Dua, bizi diri tutan manevi bir g羹癟t羹r. K繹t羹l羹klere kar覺 koruyan bir kalkand覺r.

K覺ymetli M羹sl羹manlar!

Y羹ce Rabbimiz, duan覺n en n璽d簾de 繹rneklerini Kur'an-覺 Kerim'de peygamberlerin dilinden bize 繹retmitir. Hz. dem'in dilinde dua, nedamettir. O ve ei Hz. Havv璽, yapt覺klar覺 bir hatadan sonra hemen pimanl覺k duyarak u s繹zlerle Allah'a s覺覺nm覺lard覺r: "Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eer bizi ba覺lamaz ve bize merhamet etmezsen h羹srana urayanlardan oluruz." 3 Hz. 襤br璽him'in dilinde dua, sadakattir. O, nice a覺r imtihanlardan ge癟mesine ramen Allah'a teslimiyetini hi癟bir zaman yitirmemi ve 繹yle niyazda bulunmutur: "Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle, soyumuzdan da sana teslim olacak bir 羹mmet 癟覺kar." 4 Hz. Eyy羶b'un dilinde dua, sab覺r ve metanettir. O, yakaland覺覺 amans覺z hastal覺k kar覺s覺nda u dua ile Rabbinden ifa talep etmitir: "Rabbim! Ben bir derde tutuldum. Sen, merhametlilerin en merhametlisisin."

Deerli M羹minler!

Hz. Y羶suf'un dilinde dua, iyi bir insan olma ve hay覺rl覺 bir ak覺bete ulama dileidir. O, iffetinden 繹d羹n vermedii i癟in urad覺覺 癟irkin iftira kar覺s覺nda nice s覺k覺nt覺lara maruz kalm覺 ve Rabbine 繹yle yakarm覺t覺r: "Allah'覺m! D羹nyada da ahirette de beni himaye eden, koruyup g繹zeten Sensin. Can覺m覺 M羹sl羹man olarak al ve beni salih kimselerin aras覺na kat!" 6 Hz. M羶s璽'n覺n dilinde dua, Allah'tan yard覺m ve kolayl覺k istemektir. O, ink璽rc覺 zalimlerin t羹rl羹 zorbal覺klar覺na asla boyun ememi, 羹midini yitirmemi ve 繹yle diyerek Allah'a dua etmitir: "Rabbim! G繹nl羹me ferahl覺k ver. 襤lerimi kolaylat覺r." 7 Hz. s璽'n覺n dilinde dua, helal ve temiz r覺z覺k talep etmektir. O, kendisine iman edenlerin isteklerini u duayla Allah'a arz etmitir: "Rabbimiz! Bizi kat覺ndan r覺z覺kland覺r. Sen r覺z覺k verenlerin en hay覺rl覺s覺s覺n."

Aziz M羹sl羹manlar!

Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in pek 癟ok hadisinde bizim i癟in nice g羹zel dua 繹rnekleri vard覺r. Biz onun dualar覺ndan; yarat覺l覺覺m覺z覺n gayesini, varl覺覺m覺z覺n amac覺n覺 繹reniriz. D羹nyada mutlulua ahirette ebedi kurtulua nas覺l ulaabileceimizin yollar覺n覺 g繹r羹r羹z. Onun dualar覺nda iman覺n, ibadetin ve g羹zel ahlak覺n bir m羹min i癟in neler ifade ettiini, h璽s覺l覺 iyi bir insan, samimi bir M羹sl羹man olma gayretini g繹r羹r羹z.

K覺ymetli M羹minler!

Duan覺n bereketinden, verdii huzur ve s羹k羶netten kendimizi mahrum b覺rakmayal覺m. Ailemiz, milletimiz ve t羹m insanl覺覺n selameti i癟in Rabbimize g繹n羹lden dua edelim. Gazze'de ve d羹nyan覺n farkl覺 yerlerinde zulme maruz kalan kardelerimizin kurtuluu i癟in Cen璽b-覺 Hakk'a niyazda bulunal覺m. Hutbemi her g羹n yats覺 namaz覺ndan sonra okuduumuz Bakara s羶resinin son ayetinde yer alan u dua ile bitiriyorum: "Rabbimiz! Bizi ba覺la! Bize merhamet et! Rahmetinle muamele eyle! Sen bizim sahibimiz ve yard覺mc覺m覺zs覺n; k璽firlere kar覺 bize yard覺m et!"