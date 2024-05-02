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Cuma Hutbesi DİYANET 3 MAYIS 2024 | 🤲 Bu hafta cuma hutbesi konusu, DİNLE, PDF İNDİR

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her hafta Cuma günleri belirlenerek camilerde okutulan Cuma hutbesinin bu haftaki konusu belli oldu. İslam dininde Cuma namazı öncesi cemaate hitap edilen kısa bir vaaz niteliğindeki Cuma hutbesini merak edenler, 3 Mayıs Cuma hutbesi, konusu, PDF İNDİR sorgulamaları yapıyor. İşte 3 Mayıs 2024 Cuma hutbesi detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 21:50 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 21:50
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Cuma Hutbesi DİYANET 3 MAYIS 2024 | 🤲 Bu hafta cuma hutbesi konusu, DİNLE, PDF İNDİR

CUMA HUTBESİ DİYANET 3 MAYIS 🤲 Diyanet İşleri Başkanlığı'nca konusu belirlenerek cumaya gelen Müminlere cami minberinden okunan Cuma hutbesinin bu haftaki konusu merak ediliyor. 3 Mayıs 2024 tarihli Cuma hutbesinin konusu resmi internet sitesinde yayımlayan Diyanet'in rehberliğinde merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

3 MAYIS CUMA HUTBESİ KONUSU

3 Mayıs 2024 tarihli Cuma hutbesinin konusu 'Dua: Rabbimize Sığınmanın Sözlü İfadesi' olarak belirlendi.

3 MAYIS CUMA HUTBESİ PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN (DİYANET)

3 MAYIS CUMA HUTBESİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN (DİYANET)

Dua: Rabbimize Sığınmanın Sözlü İfadesi

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Kullarım, beni sana sorduklarında, bilsinler ki, ben onlara çok yakınım. Dua edenin duasına karşılık veririm. Öyleyse kullarım davetime uysunlar ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulsunlar."1 Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Kabul edileceğine gönülden inanarak Allah'a dua edin...

Aziz Müminler!

Yüce Rabbimizin darlıkta ve bollukta, neşede ve üzüntüde, her şart ve durumda bize lütfettiği bir iltica kapısı vardır. Bu kapının adı, dua kapısıdır. Dua, Allah'a imanımızın ve kulluğumuzun sözlü bir tezahürüdür. Rabbimizin yüceliğinin ve daima O'nun yardımına muhtaç olduğumuzun itirafıdır. Dua, ibadetlerimizle birlikte Allah'ın rahmet ve bereketini, af ve mağfiretini talep ettiğimiz yakarışımızdır. Görev ve sorumluluklarımızı yerine getirdikten sonra kararlılığımız ve gayretimizin bir ifadesidir. Dua, bizi diri tutan manevi bir güçtür. Kötülüklere karşı koruyan bir kalkandır.

Kıymetli Müslümanlar!

Yüce Rabbimiz, duanın en nâdîde örneklerini Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin dilinden bize öğretmiştir. Hz. Âdem'in dilinde dua, nedamettir. O ve eşi Hz. Havvâ, yaptıkları bir hatadan sonra hemen pişmanlık duyarak şu sözlerle Allah'a sığınmışlardır: "Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen hüsrana uğrayanlardan oluruz." 3 Hz. İbrâhim'in dilinde dua, sadakattir. O, nice ağır imtihanlardan geçmesine rağmen Allah'a teslimiyetini hiçbir zaman yitirmemiş ve şöyle niyazda bulunmuştur: "Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle, soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar." 4 Hz. Eyyûb'un dilinde dua, sabır ve metanettir. O, yakalandığı amansız hastalık karşısında şu dua ile Rabbinden şifa talep etmiştir: "Rabbim! Ben bir derde tutuldum. Sen, merhametlilerin en merhametlisisin."

Değerli Müminler!

Hz. Yûsuf'un dilinde dua, iyi bir insan olma ve hayırlı bir akıbete ulaşma dileğidir. O, iffetinden ödün vermediği için uğradığı çirkin iftira karşısında nice sıkıntılara maruz kalmış ve Rabbine şöyle yakarmıştır: "Allah'ım! Dünyada da ahirette de beni himaye eden, koruyup gözeten Sensin. Canımı Müslüman olarak al ve beni salih kimselerin arasına kat!" 6 Hz. Mûsâ'nın dilinde dua, Allah'tan yardım ve kolaylık istemektir. O, inkârcı zalimlerin türlü zorbalıklarına asla boyun eğmemiş, ümidini yitirmemiş ve şöyle diyerek Allah'a dua etmiştir: "Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşlerimi kolaylaştır." 7 Hz. Îsâ'nın dilinde dua, helal ve temiz rızık talep etmektir. O, kendisine iman edenlerin isteklerini şu duayla Allah'a arz etmiştir: "Rabbimiz! Bizi katından rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın."

Aziz Müslümanlar!

Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in pek çok hadisinde bizim için nice güzel dua örnekleri vardır. Biz onun dualarından; yaratılışımızın gayesini, varlığımızın amacını öğreniriz. Dünyada mutluluğa ahirette ebedi kurtuluşa nasıl ulaşabileceğimizin yollarını görürüz. Onun dualarında imanın, ibadetin ve güzel ahlakın bir mümin için neler ifade ettiğini, hâsılı iyi bir insan, samimi bir Müslüman olma gayretini görürüz.

Kıymetli Müminler!

Duanın bereketinden, verdiği huzur ve sükûnetten kendimizi mahrum bırakmayalım. Ailemiz, milletimiz ve tüm insanlığın selameti için Rabbimize gönülden dua edelim. Gazze'de ve dünyanın farklı yerlerinde zulme maruz kalan kardeşlerimizin kurtuluşu için Cenâb-ı Hakk'a niyazda bulunalım. Hutbemi her gün yatsı namazından sonra okuduğumuz Bakara sûresinin son ayetinde yer alan şu dua ile bitiriyorum: "Rabbimiz! Bizi bağışla! Bize merhamet et! Rahmetinle muamele eyle! Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın; kâfirlere karşı bize yardım et!"

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