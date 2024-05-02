Haberler Haberler 💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 2 Mayıs Perşembe 2024

💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 2 Mayıs Perşembe 2024

Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '2 Mayıs Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 2 Mayıs Perşembe Süper Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 3 milyon TL'yi geçtiği Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 21:30 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 21:50
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💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 2 Mayıs Perşembe 2024

SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 2 Mayıs Perşembe akşamı gerçekleştirilecek. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 2 Mayıs Perşembe çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 2 Mayıs Perşembe sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...

2 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI

Süper Loto çekilişi 2 Mayıs Perşembe akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Büyük ikramiyenin sahibi numaralar şunlar oldu:

10 - 40 - 17 - 34 - 52 - 37

👉 Süper Loto 2 Mayıs Perşembe sonucu için TIKLA

👉 Süper Loto tüm sonuçları için TIKLA

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