Usta yazarlardan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi tahminleri!

GÜRCAN BİLGİÇ
BÜYÜK YILDIZLAR İŞİ BİTİRİR!
1- Tedesco ile ilgili durum artık yok. Karagümrük maçından sonra 'Devam' dendiyse, sezon bitecek demektir. Fenerbahçe taraftarı da genç teknik adam için toleranslı ve pozitif. Sert süreç geçtiğinin farkındalar. Sonuçta Tedesco'dan doğacak problemleri çözecek oyuncular, tekrar kadroya döndüler. Hocanın süreci öğrenerek, tecrübelenerek ve kâğıt üstündeki rakamlarla sahadaki performansların aynı olmadığını anlayarak geçirdiğini ummaktan başka çare yok.
KADIKÖY KONSANTRASYONU
2- Ne söylerseniz söyleyin, derbi motivasyonu farklıdır. Beşiktaş'ı en çok milli maç arası etkileyecektir. Birlikte çalışamadılar maça kadar. Üstüne deplasmana gelecekler. Fenerbahçe için de aynı durum var ama en azından kendi seyircisi konsantrasyon eksikliğini giderebilir. Sergen hoca gerçekçi konuşuyor. 1 hafta sonra final olsa, oyuncuları etkilenebilirdi. Bence takımını baskıdan koruyor. Kötü bir sonucun etkisini azaltmak istiyor.