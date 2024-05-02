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Survivor kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 2 MAYIS Perşembe

Survivor All Star 2024, 2 Mayıs Perşembe günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 2 Mayıs Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 2 Mayıs Perşembe Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 23:10 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 23:20
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Survivor kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 2 MAYIS Perşembe

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da Pazartesi günü dokunulmazlık oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 2 Mayıs Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 2 MAYIS?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 2 Mayıs Perşembe günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan henüz belli olmadı.

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