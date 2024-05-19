Haberler Haberler AÖF FİNAL SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2024 | AÖF sınav yerleri belli oldu mu? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖF FİNAL SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2024 | AÖF sınav yerleri belli oldu mu? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) eğitim görenler için geri sayım devam ediyor. Final sınavlarına hazırlanan AÖF öğrencileri için sınava giriş belgeleri erişime açıldı. 25-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek AÖF sınavları hakkında arama motorlarında sorgulanan 'AÖF sınav yeri nasıl öğrenilir, giriş belgesi nasıl alınır?' sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte AÖF giriş belgesi ve merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 21:50 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 22:00
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AÖF FİNAL SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2024 | AÖF sınav yerleri belli oldu mu? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖF GİRİŞ BELGESİ 2024 | Açıköğretim Fakültesi sınavları için geri sayım başladı. Final sınavlarına kısa süre kala, sınava katılacak AÖF öğrencileri arama motorlarında 'AÖF sınav yeri nasıl öğrenilir, giriş belgesi nasıl alınır?' sorgulamaları yapıyor. İki gün boyunca yapılacak olan sınavlara giriş belgelerinin adayların erişimine açılmasıyla birlikte tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

AÖF SINAV YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖF öğrencilerinin 25-26 Mayıs tarihlerinde yapılacak final sınavlarına ilişkin giriş belgeleri yayımlandı. Belgeler elektronik ortamda erişime açıldı.

2024 AÖF GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2024 AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Yukarıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra açılan ekranda T.C. kimlik numarası ve şifrenizi yazıp giriş yaparak sınav belgesine ulaşabilirsiniz.

Sınav giriş belgesi üzerinde sınavın yapılacağı okulun adı, salon-sıra numarası ve okulun açık adresi yer alacak.

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