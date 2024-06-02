Haberler Haberler 2024 LGS'DEN 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500 puan almak için KAÇ NET GEREKİR?

2024 LGS'DEN 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500 puan almak için KAÇ NET GEREKİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın liseye geçecek öğrencileri tabi tuttuğu LGS sınavı, 2 oturum halinde yapıldı. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinden toplam 90 soruya cevap veren adaylar, aldıkları puana göre eğitim görecekleri liseyi seçecek. Peki LGS'DEN 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500 puan almak için kaç net gerekir? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 12:30 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 13:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
2024 LGS'DEN 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500 puan almak için KAÇ NET GEREKİR?

LGS, bu yıl 2 Haziran Pazar günü, 1 milyon 38 binden fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. En iyi liseye gitmek için birbirleriyle yarışan adaylar, 90 soruyu yanıtladı. Net sayısı, standart sapma ve okul puanı baz alınarak hesaplanan LGS sınav puanları hakkında en çok merak edilen 'LGS'DEN 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500 puan almak için kaç net gerekir?' sorusunun cevabını sizler için derledik.

Liseye Geçiş Sınavında LGS' nin öğrencinin puanını etkileme yüzdelikleri şu şekildedir.

🔺LGS Matematik %33

🔺LGS Fen bilgisi %28

🔺LGS Türkçe %23

🔺LGS Din Kültürü %5

🔺LGS İnkılap %5

🔺LGS İngilizce %5

ÖNEMLİ NOT: Aşağıdaki hesaplamalar geçmiş yıllarda belirlenen yüzdelik dilimler ve örnek net sayıları ile hesaplanmıştır. İngilizce'den 1 soru eksik yapıp bu 1 soruyu aynı yüzdelik dilimdeki Din Kültürü veya İnkılap Tarihi dersinden yaparsanız da aynı sonucu elde edebilirsiniz. Bunun yanı sıra bu yıl yüzdelik dilimler belli olmadığından ve cevaplarda standart sapma uygulandığından net sonuçlar açıklanmadan puanınızı hesaplamak mümkün değildir.

2023 LGS'DEN 400 PUAN ALMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

📍 Türkçe: 15 net

📍 Matematik: 10 net

📍 Fen Bilimleri: 14 net

📍 TC İnkılap Tarihi: 8 net

📍 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 8 net

📍 Yabancı Dil: 9 net

📌TOPLAM NET SAYISI: 64

2023 LGS'DEN 410 PUAN ALMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

📍 Türkçe: 15 net

📍 Matematik: 12 net

📍 Fen Bilimleri: 14 net

📍 TC İnkılap Tarihi: 8 net

📍 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 8 net

📍 Yabancı Dil: 9 net

📌TOPLAM NET SAYISI: 66

2023 LGS'DEN 420 PUAN ALMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

📍 Türkçe: 15 net

📍 Matematik: 13 net

📍 Fen Bilimleri: 15 net

📍 TC İnkılap Tarihi: 9 net

📍 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 9 net

📍 Yabancı Dil: 9 net

📌TOPLAM NET SAYISI: 70

2023 LGS'DEN 430 PUAN ALMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

📍 Türkçe: 16 net

📍 Matematik: 13 net

📍 Fen Bilimleri: 16 net

📍 TC İnkılap Tarihi: 9 net

📍 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 9 net

📍 Yabancı Dil: 9 net

📌TOPLAM NET SAYISI: 72

2023 LGS'DEN 440 PUAN ALMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

📍 Türkçe: 16 net

📍 Matematik: 15 net

📍 Fen Bilimleri: 16 net

📍 TC İnkılap Tarihi: 9 net

📍 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 8 net

📍 Yabancı Dil: 9 net

📌TOPLAM NET SAYISI: 74

2023 LGS'DEN 450 PUAN ALMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

📍 Türkçe: 17 net

📍 Matematik: 16 net

📍 Fen Bilimleri: 17 net

📍 TC İnkılap Tarihi: 9 net

📍 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 9 net

📍 Yabancı Dil: 9 net

📌TOPLAM NET SAYISI: 77

2023 LGS'DEN 460 PUAN ALMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

📍 Türkçe: 17 net

📍 Matematik: 17 net

📍 Fen Bilimleri: 18 net

📍 TC İnkılap Tarihi: 9 net

📍 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 9 net

📍 Yabancı Dil: 9 net

📌TOPLAM NET SAYISI: 79

2023 LGS'DEN 470 PUAN ALMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

📍 Türkçe: 18 net

📍 Matematik: 18 net

📍 Fen Bilimleri: 18 net

📍 TC İnkılap Tarihi: 9 net

📍 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 9 net

📍 Yabancı Dil: 9 net

📌TOPLAM NET SAYISI: 81

2023 LGS'DEN 480 PUAN ALMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

📍 Türkçe: 20 net

📍 Matematik: 18 net

📍 Fen Bilimleri: 18 net

📍 TC İnkılap Tarihi: 10 net

📍 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 10 net

📍 Yabancı Dil: 10 net

📌TOPLAM NET SAYISI: 86

2023 LGS'DEN 490 PUAN ALMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

📍 Türkçe: 20 net

📍 Matematik: 19 net

📍 Fen Bilimleri: 19 net

📍 TC İnkılap Tarihi: 10 net

📍 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 10 net

📍 Yabancı Dil: 10 net

📌TOPLAM NET SAYISI: 88

2023 LGS'DEN 500 PUAN ALMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

📍 Türkçe: 20 net

📍 Matematik: 20 net

📍 Fen Bilimleri: 10 net

📍 TC İnkılap Tarihi: 10 net

📍 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 10 net

📍 Yabancı Dil: 10 net

📌TOPLAM NET SAYISI: 90

Zaniolo'dan Galatasaray kararı!
G.Saray'dan Beşiktaş ve F.Bahçe'ye transfer çalımı!
DİĞER
SON DAKİKA Şampiyon Ligi final maçını hangi takım kazandı? Şampiyonlar Ligi Kupasını kim aldı, Dortmund mu Real Madrid mi?
Son dakika: İstanbul Küçükçekmece'de 3 katlı bina çöktü! 8 kişi enkazdan sağ çıkarıldı 1 kişi can verdi... Soruşturma başlatıldı
Arda Güler zafer sonrası konuştu! "En büyük hayalim..."
F.Bahçe'den orta sahaya süper yıldız adayları!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Son dakika Ege'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 2 Haziran son depremler
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 2 Haziran rakamları
LGS sınav arasında dışarı çıkılır mı? 1. oturum saat kaçta bitiyor?
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Montella'dan Ümit Milli Takım'a ziyaret! Montella'dan Ümit Milli Takım'a ziyaret! 12:17
Kayserispor'da genel kurul ertelendi! Kayserispor'da genel kurul ertelendi! 12:12
Mourinho'nun teknik ekibi belli oldu! Mourinho'nun teknik ekibi belli oldu! 11:56
ABD - Türkiye voleybol maçı canlı izle! ABD - Türkiye voleybol maçı canlı izle! 11:35
Arda Güler zafer sonrası konuştu! "En büyük hayalim..." Arda Güler zafer sonrası konuştu! "En büyük hayalim..." 11:24
1461 Trabzon - Iğdır maçı hangi kanalda? 1461 Trabzon - Iğdır maçı hangi kanalda? 10:36
Daha Eski
F.Bahçe'den orta sahaya süper yıldız adayları! F.Bahçe'den orta sahaya süper yıldız adayları! 10:24
Mertens ve eşinden Ciro sitemi! "Abartıyorlar" Mertens ve eşinden Ciro sitemi! "Abartıyorlar" 10:13
F.Bahçe'den Dybala bombası! O madde ortaya çıktı F.Bahçe'den Dybala bombası! O madde ortaya çıktı 10:13
F.Bahçe'den Mourinho paylaşımı! F.Bahçe'den Mourinho paylaşımı! 09:50
Mourinho'dan Bellingham'a Come To Fenerbahçe! Mourinho'dan Bellingham'a Come To Fenerbahçe! 09:47
Beşiktaş'tan eski G.Saraylı'ya kanca! Beşiktaş'tan eski G.Saraylı'ya kanca! 09:15