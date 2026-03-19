Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Trendyol 1. Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasındaki müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 Perşembe 13:16
Trendyol 1. Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 32. haftasındaki maçların hakemleri şu şekilde:

21 Mart Cumartesi:

13.30 Serikspor-Sakaryaspor: Mehmet Türkmen

13.30 Boluspor-Bandırmaspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Manisa FK-Özbelsan Sivasspor: Muhammet Ali Metoğlu

16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor: Berkay Erdemir

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Atko Grup Pendikspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

22 Mart Pazar:

13.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-SMS Grup Sarıyer: Fatih Tokail

13.30 Atakaş Hatayspor-Amed Sportif Faaliyetler: Melih Aldemir

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Arca Çorum FK: Gürcan Hasova

16.00 İstanbulspor-Sipay Bodrum FK: Burak Demirkıran

19.00 Esenler Erokspor-Erzurumspor FK: Alper Akarsu

F.Bahçeli isme Komşu'dan transfer kancası!
Noa Lang ameliyat oldu! İşte o paylaşım
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajında Terörsüz Türkiye vurgusu: Menzile ulaştıracağız
Osimhen ameliyat olacak mı? İşte verilen o karar
Gerrard'dan maç sonu skandal G.Saray sözleri!
Noa Lang ameliyat oldu! İşte ilk açıklaması Noa Lang ameliyat oldu! İşte ilk açıklaması 12:40
Osimhen ameliyat olacak mı? İşte verilen o karar Osimhen ameliyat olacak mı? İşte verilen o karar 12:20
Porto-Stuttgart maçı ayrıntıları! Porto-Stuttgart maçı ayrıntıları! 12:11
Uğurcan Çakır'dan flaş paylaşım! Uğurcan Çakır'dan flaş paylaşım! 12:03
Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! 12:01
Aston Villa-Lille maçı saat kaçta? Aston Villa-Lille maçı saat kaçta? 11:56
Daha Eski
Real Betis-Panathinaikos maçı yayın bilgisi! Real Betis-Panathinaikos maçı yayın bilgisi! 11:46
Konyaspor-Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Konyaspor-Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? 11:35
G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elde ettiği gelir belli oldu! G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elde ettiği gelir belli oldu! 11:34
G.Saray'dan Lang için tazminat davası kararı! G.Saray'dan Lang için tazminat davası kararı! 11:25
Kayserispor-Fatih Karagümrük maçı detayları! Kayserispor-Fatih Karagümrük maçı detayları! 11:22
Türk Telekom dev zaferi böyle kutladı! Türk Telekom dev zaferi böyle kutladı! 10:59