Roma-Bologna MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler

Avrupa Ligi'nde çeyrek final yolundaki en çekişmeli eşleşmelerden biri Roma'da çözülüyor. İlk maçta Federico Bernardeschi'nin golüyle öne geçen ancak Lorenzo Pellegrini'nin şık golüne engel olamayan Roma, kendi evinde turun mutlak favorisi olarak sahaya çıkıyor. İtalyan devi, tecrübeli orta sahası Lorenzo Pellegrini ve savunmanın bel kemiği Evan Ndicka liderliğinde, taraftar desteğini de arkasına alarak hata yapmamak niyetinde. Konuk ekip Bologna cephesinde ise işler bir hayli heyecan verici; Serie A'da bu sezon yakaladıkları çıkışı Avrupa'ya taşıyan konuk takım, Remo Freuler'in orta sahadaki yönlendirici oyunuyla başkentte sürpriz peşinde. İlk maçta %58 topla oynama oranı yakalayan Bologna, bu kez bitiricilik sorununu aşarak tarih yazmak istiyor. Kazananın son 8 takım arasına kalacağı bu nefes kesen mücadelenin tüm detayları haberimizde...

Roma-Bologna MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Eleme Turu kapsamındaki Roma-Bologna maçı, 19 Mart Perşembe günü oynanacak. Rumen hakem Istvan Kovacs'ın düdük çalacağı karşılaşma Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Roma-Bologna MAÇI HANGİ KANALDA?

Roma-Bologna mücadelesi, TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak fubolseverlerle buluşacak.

Roma-Bologna MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 1

Roma-Bologna MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Roma: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Kone, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen

Bologna: Ravaglia; Zortea, Lucumi, Vitik, Lykogiannis; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe