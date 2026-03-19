Ziraat Türkiye Kupası
Roma-Bologna MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler

Roma-Bologna MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde İtalya’nın iki formda ekibi Roma ve Bologna, başkentte kozlarını paylaşıyor. İlk karşılaşmada Bologna deplasmanında sergilediği dirençli futbolla sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan Gian Piero Gasperini'nin öğrencileri, taraftarı önünde galip gelerek adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Diğer yanda ise teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki Bologna, ilk maçta yakaladığı baskılı oyunu bu kez skora yansıtarak deplasmanda tur arıyor. Roma Olimpiyat Stadyumu’nun büyüleyici atmosferinde oynanacak bu dev randevu, İtalyan futbolunun Avrupa’daki gövde gösterisine sahne olacak. Peki Roma-Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 Perşembe 13:07
Roma-Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa Ligi'nde çeyrek final yolundaki en çekişmeli eşleşmelerden biri Roma'da çözülüyor. İlk maçta Federico Bernardeschi'nin golüyle öne geçen ancak Lorenzo Pellegrini'nin şık golüne engel olamayan Roma, kendi evinde turun mutlak favorisi olarak sahaya çıkıyor. İtalyan devi, tecrübeli orta sahası Lorenzo Pellegrini ve savunmanın bel kemiği Evan Ndicka liderliğinde, taraftar desteğini de arkasına alarak hata yapmamak niyetinde. Konuk ekip Bologna cephesinde ise işler bir hayli heyecan verici; Serie A'da bu sezon yakaladıkları çıkışı Avrupa'ya taşıyan konuk takım, Remo Freuler'in orta sahadaki yönlendirici oyunuyla başkentte sürpriz peşinde. İlk maçta %58 topla oynama oranı yakalayan Bologna, bu kez bitiricilik sorununu aşarak tarih yazmak istiyor. Kazananın son 8 takım arasına kalacağı bu nefes kesen mücadelenin tüm detayları haberimizde...

Roma-Bologna MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Eleme Turu kapsamındaki Roma-Bologna maçı, 19 Mart Perşembe günü oynanacak. Rumen hakem Istvan Kovacs'ın düdük çalacağı karşılaşma Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Roma-Bologna MAÇI HANGİ KANALDA?

Roma-Bologna mücadelesi, TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak fubolseverlerle buluşacak.

Roma-Bologna MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 1

Roma-Bologna MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Roma: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Kone, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen

Bologna: Ravaglia; Zortea, Lucumi, Vitik, Lykogiannis; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe

