Porto-Stuttgart maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa Ligi'nde çeyrek final vizesini alacak takımların belli olacağı gecede Porto, evinde Stuttgart karşısında turu resmileştirmek için sahaya çıkıyor. İlk maçta %60 topla oynama oranı yakalayan rakibine karşı kalesinde devleşen Diogo Costa ve savunma hattının disiplinli oyunuyla galibiyete uzanan Porto, bu kez taraftar desteğini de arkasına alarak hata yapmamak niyetinde. Portekiz ekibinde, hafta sonu ligde kazanılan Moreirense maçındaki form grafiği teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Konuk ekip Stuttgart cephesinde ise teknik direktör Sebastian Hoeness'in öğrencileri, bu sezon Bundesliga'da yakaladıkları "deviren" kimliğini Avrupa'ya taşımak istiyor. Heyecanın zirve yapacağı bu dev eşleşmede son sözü sahadaki yıldızlar söyleyecek. İşte Porto-Stuttgart maçının detayları...

Porto-Stuttgart MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Eleme Turu kapsamındaki Porto-Stuttgart maçı, 19 Mart Perşembe günü oynanacak. İngiliz hakem Anthony Taylor'un düdük çalacağı karşılaşma Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Porto-Stuttgart MAÇI HANGİ KANALDA?

Porto-Stuttgart mücadelesi, TRT Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak fubolseverlerle buluşacak.

Porto-Stuttgart MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 2

Porto-Stuttgart MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Porto: D Costa; A Costa, Bednarek, Kiwior, Zaidu; Fofana, Rosario, Veiga; Sainz, Moffi, Gomes

Stuttgart: Nubel; Nartey, Jeltsch, Chabot, Mittelstadt; Karazor, Stiller; Fuhrich, Undav, El Khannouss; Demirovic