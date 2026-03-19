Ziraat Türkiye Kupası
Porto-Stuttgart maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Porto-Stuttgart maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Portekiz devi Porto, sahasında Alman ekibi VfB Stuttgart’ı konuk ediyor. İlk maçta Stuttgart deplasmanında Terem Moffi ve genç yetenek Rodrigo Mora’nın golleriyle 2-1 kazanan Porto, taraftarı önünde bu avantajı koruyup adını son 8 takım arasına yazdırmak istiyor. Diğer yanda ise ilk maçta Deniz Undav ile umutlanan ancak mağlubiyete engel olamayan Stuttgart, Portekiz'de en az iki farklı kazanarak veya maçı uzatmalara taşıyarak turu geçmenin hesaplarını yapıyor. Dragao Stadyumu'nun büyüleyici atmosferinde oynanacak bu zorlu 90 dakika, Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en önemli ikinci kupasında kaderi belirleyecek. Peki Porto-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 Perşembe 12:11
Porto-Stuttgart maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa Ligi'nde çeyrek final vizesini alacak takımların belli olacağı gecede Porto, evinde Stuttgart karşısında turu resmileştirmek için sahaya çıkıyor. İlk maçta %60 topla oynama oranı yakalayan rakibine karşı kalesinde devleşen Diogo Costa ve savunma hattının disiplinli oyunuyla galibiyete uzanan Porto, bu kez taraftar desteğini de arkasına alarak hata yapmamak niyetinde. Portekiz ekibinde, hafta sonu ligde kazanılan Moreirense maçındaki form grafiği teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Konuk ekip Stuttgart cephesinde ise teknik direktör Sebastian Hoeness'in öğrencileri, bu sezon Bundesliga'da yakaladıkları "deviren" kimliğini Avrupa'ya taşımak istiyor. Heyecanın zirve yapacağı bu dev eşleşmede son sözü sahadaki yıldızlar söyleyecek. İşte Porto-Stuttgart maçının detayları...

Porto-Stuttgart MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Eleme Turu kapsamındaki Porto-Stuttgart maçı, 19 Mart Perşembe günü oynanacak. İngiliz hakem Anthony Taylor'un düdük çalacağı karşılaşma Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Porto-Stuttgart MAÇI HANGİ KANALDA?

Porto-Stuttgart mücadelesi, TRT Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak fubolseverlerle buluşacak.

Porto-Stuttgart MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 2

Porto-Stuttgart MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Porto: D Costa; A Costa, Bednarek, Kiwior, Zaidu; Fofana, Rosario, Veiga; Sainz, Moffi, Gomes

Stuttgart: Nubel; Nartey, Jeltsch, Chabot, Mittelstadt; Karazor, Stiller; Fuhrich, Undav, El Khannouss; Demirovic

F.Bahçeli isme Komşu'dan transfer kancası!
Osimhen ameliyat olacak mı? İşte verilen o karar
40 yıllık arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü...Hatice Aslan ve Mahir Günşıray'dan ilk paylaşım geldi
Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajında Terörsüz Türkiye vurgusu: Menzile ulaştıracağız
G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elde ettiği gelir belli oldu!
Gerrard'dan maç sonu skandal G.Saray sözleri!
Son Dakika
Noa Lang ameliyat oldu! İşte ilk açıklaması Noa Lang ameliyat oldu! İşte ilk açıklaması 12:40
Osimhen ameliyat olacak mı? İşte verilen o karar Osimhen ameliyat olacak mı? İşte verilen o karar 12:20
Porto-Stuttgart maçı ayrıntıları! Porto-Stuttgart maçı ayrıntıları! 12:11
Uğurcan Çakır'dan flaş paylaşım! Uğurcan Çakır'dan flaş paylaşım! 12:03
Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! 12:01
Aston Villa-Lille maçı saat kaçta? Aston Villa-Lille maçı saat kaçta? 11:56
Daha Eski
Real Betis-Panathinaikos maçı yayın bilgisi! Real Betis-Panathinaikos maçı yayın bilgisi! 11:46
Konyaspor-Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Konyaspor-Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? 11:35
G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elde ettiği gelir belli oldu! G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elde ettiği gelir belli oldu! 11:34
G.Saray'dan Lang için tazminat davası kararı! G.Saray'dan Lang için tazminat davası kararı! 11:25
Kayserispor-Fatih Karagümrük maçı detayları! Kayserispor-Fatih Karagümrük maçı detayları! 11:22
Türk Telekom dev zaferi böyle kutladı! Türk Telekom dev zaferi böyle kutladı! 10:59