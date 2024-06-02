1461 TRABZON - IĞDIR MAÇI CANLI İZLE | 1461 Trabzon - Iğdır maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

TFF 2. Lig'de heyecan play-off final maçıyla devam ediyor. 1461 Trabzon ile Iğdır, Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Normal sezonu 4. sırada tamamlayan 1461 Trabzon ve Iğdır, Trendyol 1. Lig'e yükselmek için yarışacak. Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı maçta Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yardımcı hakem olarak görev alacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, 1461 Trabzon - Iğdır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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1461 TRABZON - IĞDIR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

1461 Trabzon - Iğdır maçı 2 Haziran Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. Müsabaka A Spor ekranlarında naklen canlı ve şifresiz yayınlanacak.