🎬 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 25. bölüm fragmanı izle TRT 1 | KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Tarih kokan konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin, 25. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazartesi günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 25. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Selahaddin, Mevdud'u ele geçirmiş ve kurduğu bir tuzak neticesinde Bernard'la karşı karşıya kalabilmeyi başarmıştır. Beklenmeyen bir hamleyle Bernard, Selahaddin'in elinden kaçmayı başarır. Selahaddin, Bernard olmadan Dolat ve Sultan Nureddin'in huzuruna gider. Amacı Mevdud'u konuşturarak Dolat'ı durdurmaya çalışmaktır.

Mevdud suçlarını itiraf eder. Fakat Dolat, Mevdud'un şahitliğini kabul etmez. Hâlâ savaşmakta diretmektedir. Artık savaşın kaçınılmaz olduğu bir noktada Dolat'ı ikna edecek bir gelişme yaşanır. Karategin, yanında Gerard ile gelir. Dolat, İltutmuş'un katilinin Bernard olduğunu anlar. Tüm öfkesini Bernard'a yöneltir.

Selahaddin ve Sultan Nureddin, Dolat tehlikesini bertaraf ettikten sonra yönlerini Gazze'ye çevirirler. Lakin beklenmedik bir gelişme önlerini keser. Dolat'ın Bernard'a olan düşmanlığının kendisine de sıçrayacağının farkında olan Viktorya, elinde tuttuğu Gazze'yi Dolat'a verme kararı alır. Dolat, Selahaddin'in yeniden karşısındadır artık! Çünkü Selahaddin, haçlılara itimat edilmeyeceğini çok iyi biliyordur.

Gazze'yi ilm-i siyasetle ele geçiren Dolat, Bernard'dan intikamını da alabilecek midir? Bir kaçak derekesine düşmüş olan Bernard Gazze'yi nasıl geri alacaktır? Sultan Nureddin bütün oyunları aşikar olan Mevdud'a karşı nasıl bir hamle yapacaktır? Tüm bunların yanı sıra Gazze'yi fethetmek için yeniden harekete geçecek olan Bernard'ın tuzaklarını aşıp Gazze'yi fethedebilecek midir?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 25. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE