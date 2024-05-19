Yarın okul var mı? | 20 Mayıs Pazartesi (YARIN) okul tatil mi, dersler yapılacak mı?

20 MAYIS PAZARTESİ OKUL VAR MI? | 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Pazar gününe denk geliyor. Resmi tatil olarak kutlanan bayram sonrası öğrenciler derslerin yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. 20 Mayıs Pazartesi resmi tatil mi, okul var mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, Pazartesi günü okullar tatil mi? Detaylar haberimizde...

PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden 20 Mayıs Pazartesi günü devam edecek. 20 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil olmayacak.

19 MAYIS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, milli bayramlar arasında yer almaktadır. Ülkemizde milli bayramlar tatil ilan edildiğinden 19 Mayıs da resmi tatildir. Bu yıl 19 Mayıs Pazar gününe denk geldiği için okullar ve pek çok işletme kapalıdır. Ancak yapılacak kutlamalar dolayısıyla okula gidilebilir. Güncel bilgileri ilgili okulun müdürlüğünden edinmelisiniz.

Okullar ve iş yerleri 20 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak. Ancak özel sektör çalışanları için 19 Mayıs tatili, işverenlerin inisiyatifiyle belirlenmektedir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda çalışılması halinde, resmi tatilde çalışma tarifesi uygulanır ve çalışan kişi, o gün için normal mesai ücretinin iki katını almalıdır.