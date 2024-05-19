Haberler Haberler Yarın okul var mı? | 20 Mayıs Pazartesi (YARIN) okul tatil mi, dersler yapılacak mı?

Yarın okul var mı? | 20 Mayıs Pazartesi (YARIN) okul tatil mi, dersler yapılacak mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı okullarda ve yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Bu yıl pazar günüe denk gele resmi tatil dolayısıyla 20 Mayıs Pazartesi günü de tatil olup olmaacağı merak ediliyor. Yarın okul var mı? 20 Mayıs Pazartesi okul tatil mi, dersler yapılacak mı? sorularının yanıtı ve güncel gelişmeler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 18:32 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 18:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yarın okul var mı? | 20 Mayıs Pazartesi (YARIN) okul tatil mi, dersler yapılacak mı?

20 MAYIS PAZARTESİ OKUL VAR MI? | 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Pazar gününe denk geliyor. Resmi tatil olarak kutlanan bayram sonrası öğrenciler derslerin yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. 20 Mayıs Pazartesi resmi tatil mi, okul var mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, Pazartesi günü okullar tatil mi? Detaylar haberimizde...

PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden 20 Mayıs Pazartesi günü devam edecek. 20 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil olmayacak.

19 MAYIS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, milli bayramlar arasında yer almaktadır. Ülkemizde milli bayramlar tatil ilan edildiğinden 19 Mayıs da resmi tatildir. Bu yıl 19 Mayıs Pazar gününe denk geldiği için okullar ve pek çok işletme kapalıdır. Ancak yapılacak kutlamalar dolayısıyla okula gidilebilir. Güncel bilgileri ilgili okulun müdürlüğünden edinmelisiniz.

Okullar ve iş yerleri 20 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak. Ancak özel sektör çalışanları için 19 Mayıs tatili, işverenlerin inisiyatifiyle belirlenmektedir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda çalışılması halinde, resmi tatilde çalışma tarifesi uygulanır ve çalışan kişi, o gün için normal mesai ücretinin iki katını almalıdır.

Maç öncesi olay! Futbolcular kavga etti
G.Saray - F.Bahçe | CANLI
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde kavga! Futbolcular maç öncesi birbirine girdi
Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi şok gerilim! Abdülkerim Bardakcı ve Mert Hakan Yandaş birbirlerine girdi
İlk 11'de olmayan Dzeko sorusuna Kartal'dan flaş cevap
Derbi öncesi gergin anlar! Formalı taraftara tepki
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbul baraj doluluk oranı
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan kavga yorumu! "Maç içerisinde de..." Buruk'tan kavga yorumu! "Maç içerisinde de..." 18:35
İlk 11'de olmayan Dzeko sorusuna Kartal'dan flaş cevap İlk 11'de olmayan Dzeko sorusuna Kartal'dan flaş cevap 18:06
Maç öncesi olay! Futbolcular kavga etti Maç öncesi olay! Futbolcular kavga etti 17:49
Derbide 11'ler belli oldu! Derbide 11'ler belli oldu! 17:16
Derbi öncesi gergin anlar! Formalı taraftara tepki Derbi öncesi gergin anlar! Formalı taraftara tepki 16:51
Fenerbahçe taraftarı RAMS Park’a ulaştı Fenerbahçe taraftarı RAMS Park’a ulaştı 16:36
Daha Eski
Fırtına Beşiktaş maçına hazırlanıyor! Fırtına Beşiktaş maçına hazırlanıyor! 16:01
Fenerbahçe taraftarı derbi için yola çıktı! Fenerbahçe taraftarı derbi için yola çıktı! 15:48
Arda Güler'in sevgilisinden evlilik sorusuna cevap Arda Güler'in sevgilisinden evlilik sorusuna cevap 12:14
F.Bahçe'de ayrılık! İşte Emre Mor'un yeni takımı F.Bahçe'de ayrılık! İşte Emre Mor'un yeni takımı 12:31
Çorum FK - Bodrum FK maçı ne zaman? Çorum FK - Bodrum FK maçı ne zaman? 12:55
Salernitana - Hellas Verona maçı ne zaman? Salernitana - Hellas Verona maçı ne zaman? 13:03