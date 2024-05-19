YKS sınav yerleri belli oldu mu? | 2024 YKS (TYT, AYT, YDT) sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM GİRİŞ

Üç oturum halinde yapılacak olan YKS'nin ilk oturumu olan TYT 8 Haziran Cumartesi günü, ikinci oturumu olan AYT ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak. YKS sınav yerleri belli oldu mu? sorusunun yanıtı ise merak ediliyor. 2024 YKS (TYT, AYT, YDT) sınav giriş belgesi sorgulama için araştırmalar hız kazanırken detayları sizler için derledik.

YKS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

YKS sınav yerleri sınav giriş belgelerinin açıklanmasıyla birlikte kesinleşecek. Sınav giriş belgelerinin ise kesin olmamakla beraber sınavdan bir hafta öncesinde açıklanması bekleniyor.

YKS 2024 NE ZAMAN?

Üç oturum halinde yapılacak olan YKS yani üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT 8 Haziran Cumartesi günü, ikinci oturumu olan AYT ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak. YDT ise AYT'nin hemen ardından aynı gün yani 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) 8 Haziran 2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) 9 Haziran 2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) 9 Haziran 2024