TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde hangi kelimenin geçtiği bir atasözü veya deyim vardır? - KİM MİLYONER OLMAK İSTER 19 MAYIS 2024 PAZAR
Kim Milyoner Olmak İster'de "TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde hangi kelimenin geçtiği bir atasözü veya deyim vardır? " sorusu soruldu. Programın izleyicileri sorunun yanıtını araştırıyor. atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster her hafta Pazar akşamları izleyici karşısına geçiyor. İşte sorunun yanıtı...
Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 22:36 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 22:40