Fatih Tekke'den Nwakaeme ve Sikan açıklaması!

Fatih Tekke'den Nwakaeme ve Sikan açıklaması!

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi bordo mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Süper Kupa Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 20:09 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 20:16
Fatih Tekke'den Nwakaeme ve Sikan açıklaması!

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Bordo mavililerde teknik direktör Fatih Tekke mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLERİ

Fatih Tekke: "Hazırlanmamız gereken şekilde hazırlandık. Zor bir maç. Taktik, formasyon, konumlanmak... Bugün konumlanmakta biraz farkımız olacak. Bizim açımızdan zor ama Trabzonspor formasıyla sahaya çıkan her oyuncunun şunu biliyor olması gerekiyor; her maçı kazanmaya oynamanız gerekiyor. Maç sonunda başımız dik buradan ayrılmamız gerekiyor. Kazanmak için her şeyi yapacak Trabzonspor. Eksiklerimiz var ama onlara yapacak bir şeyimiz yok. Cesurca... Cesurca, üçüncüsü de sakat oyuncu vermeden maçı bitirebilmek."

"OYUNCULAR BURADAN BAŞI DİK AYRILMALI"

"Her oyuncu zor anlar olacak ama biz takım olarak... Antrenmanda tekrar ettiğimiz, çalıştığımız ve bunda ısrar etmemiz gereken şekiller var bunları deniyoruz, denemeye devam edeceğiz. Kazanmak istiyoruz ama skor ne olursa olsun, oyuncular buradan başı dik ayrılmalı. Benim temennim bu."

"UMARIM KARŞILIĞINI ALIRIZ"

"Sikan, Nwakaeme, Cihan, Salih bunların hepsi oynayabilir. Şans verebiliriz. Kim oynarsa oynasın, kaç dakika oynarsa oynasın, anlar ne olursa olsun, beraber hareket eden, başı dik, oyuncular cesur... Umarım karşılığını alırız. Kolay mı değil."dedi.

