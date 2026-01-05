Galatasaray-Trabzonspor MAÇI CANLI İZLE | Turkcell Süper Kupa canlı izle

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası final maçında kozlarını paylaşan iki takım da bu kez, Süper Kupa final biletini almak için sahaya çıktı. Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Kupa Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 19:15 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 20:25
Galatasaray-Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 sezonunun ilk önemli randevularından biri olan Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Bu kritik derbide finale yükselmek isteyen iki ekip, Gaziantep Stadyumu'nda mücadele ediyor. Bu maç, Süper Kupa'nın yeni formatındaki ilk yarı final karşılaşmalarından biri olarak dikkat çekiyor. Galatasaray veya Trabzonspor bu mücadeleyi kazanırsa finalde Fenerbahçe–Samsunspor eşleşmesinin galibiyle 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda final oynama şansını elde edecek.

GALATASARAY-TRABZONSPOR KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

Galatasaray-Trabzonspor maçı

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçı 5 Ocak Pazartesi günü saat 20.30'da başladı.

Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçı atv ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

👉İŞTE G.SARAY-TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİ SON GELİŞMELER | İZLEYİN

Galatasaray-Trabzonspor maçı hangi kanalda?

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Sara, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi

Trabzonspor: Onana, Ozan, Serdar, Batagov, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Muçi, Zubkov, Olaigbe, Augusto

ATV CANLI YAYIN

