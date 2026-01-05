Galatasaray-Trabzonspor MAÇI CANLI İZLE | Turkcell Süper Kupa canlı izle

Galatasaray-Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 sezonunun ilk önemli randevularından biri olan Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Bu kritik derbide finale yükselmek isteyen iki ekip, Gaziantep Stadyumu'nda mücadele ediyor. Bu maç, Süper Kupa'nın yeni formatındaki ilk yarı final karşılaşmalarından biri olarak dikkat çekiyor. Galatasaray veya Trabzonspor bu mücadeleyi kazanırsa finalde Fenerbahçe–Samsunspor eşleşmesinin galibiyle 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda final oynama şansını elde edecek.

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçı 5 Ocak Pazartesi günü saat 20.30'da başladı.

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçı atv ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Sara, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi

Trabzonspor: Onana, Ozan, Serdar, Batagov, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Muçi, Zubkov, Olaigbe, Augusto