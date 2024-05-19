Su ürünleri avcılığında yasak olan, ucuna kurşun ağırlık takılan av malzemesinin adı nedir? - KİM MİLYONER OLMAK İSTER 19 MAYIS 2024 PAZAR

atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster her hafta Pazar akşamları yayınlanıyor. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği programda "Su ürünleri avcılığında yasak olan, misina ağından çeşitli boyutlarda örülmüş, ucuna kurşun ağırlık takılan av malzemesinin adı nedir?" sorusu soruldu. Yanıtı ve detayları sizler için derledik.

Su ürünleri avcılığında yasak olan, misina ağından çeşitli boyutlarda örülmüş, ucuna kurşun ağırlık takılan av malzemesinin adı nedir?

A) Dalavere

B) Lagaluga

C) Tırıvırı

D) Fasafiso

Cevap: C - Tırıvırı