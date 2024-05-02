Emlak Konut Arnavutköy, Yenişehir Evleri başvuru kura çekilişi sonuçları ne zaman? | THY EMLAK KONUT KURA SONUCU SORGULAMA 2024

THY EMLAK KONUT KURA SORGULAMA 2024 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Emlak Konut ve Türk Havayolları iş birliğinde, İstanbul'da ev sahibi olmayan kişilere yönelik yapılan projede geri sayım devam ediyor. Yüzde 20 peşinat ve yıllık ara ödemeler ile uzun vadede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşların başvurduğu projede, kura çekilişinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki Emlak Konut Yenişehir, Arnavutköy Evleri kura çekilişi ne zaman? 2024 Emlak Konut Yenişehir Evleri başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar ve merak edilenler haberimizde...

EMLAK KONUT YENİŞEHİR EVLERİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Emlak Konut Yenişehir, Arnavutköy evleri kura çekilişi 4 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

2024 EMLAK KONUT YENİŞEHİR EVLERİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru yapan kişilerin başvuru sonuçları, kura çekilişi ile belli olacaktır. Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

EMLAK KONUT YENİŞEHİR EVLERİ PEŞİNAT NE KADAR?

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, gerçekleştirilecek kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat ile ev sahibi olabilecek.

1+1 DAİRE ÖRNEK ÖDEME PLANI

Brüt: 58 m2 Vade: 120 ay Satış Fiyatı: 2.088.000 TL Peşinat (%20): 417.600 TL 1. Ara Ödeme (24. ay): 208.800 TL 2. Ara Ödeme (36. Ay): 208.800 TL 3. Ara Ödeme (48. Ay): 208.800 TL 1. Yıl Taksit tutarı (aylık): 7.500 TL 2. Yıl Taksit tutarı (aylık): 12.500 TL 3. Yıl Taksit tutarı (aylık): 20.00 TL 4. Yıl Taksit tutarı (aylık): 24.000 TL 5. Yıl Taksit tutarı (aylık): 34.500 TL 6-10. Yıl Taksit tutarı (aylık): 37.564 TL

2+1 DAİRE ÖRNEK ÖDEME PLANI

Brüt: 72 m2 Vade: 120 ay Satış Fiyatı: 2.592.000 TL Peşinat (%20): 518.400 TL 1. Ara Ödeme (24. ay): 259.200 TL 2. Ara Ödeme (36. Ay): 259.200 TL 3. Ara Ödeme (48. Ay): 259.200 TL 1. Yıl Taksit tutarı (aylık): 10.000 TL 2. Yıl Taksit tutarı (aylık): 15.000 TL 3. Yıl Taksit tutarı (aylık): 25.000 TL 4. Yıl Taksit tutarı (aylık): 30.000 TL 5. Yıl Taksit tutarı (aylık): 42.750 TL 6-10. Yıl Taksit tutarı (aylık): 46.322 TL

3+1 DAİRE ÖRNEK ÖDEME PLANI

Brüt: 102 m2 Vade: 120 ay Satış Fiyatı: 3.672.000 TL Peşinat (%20): 734.400 TL 1. Ara Ödeme (24. ay): 367.200 TL 2. Ara Ödeme (36. Ay): 367.200 TL 3. Ara Ödeme (48. Ay): 367.200 TL 1. Yıl Taksit tutarı (aylık): 15.000 TL 2. Yıl Taksit tutarı (aylık): 20.000 TL 3. Yıl Taksit tutarı (aylık): 30.000 TL 4. Yıl Taksit tutarı (aylık): 42.200 TL 5. Yıl Taksit tutarı (aylık): 60.500 TL 6-10. Yıl Taksit tutarı (aylık): 68.455 TL

EMLAK KONUT YENİŞEHİR EVLERİ TAKSİTLERİ NE KADAR?

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, gerçekleştirilecek kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat ödemelerinin ardından 120 ay vade ve 7.500 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

Toplamda 13.000 bağımsız bölümün yer aldığı Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi sosyal konut projesi kapsamında kura ile satışa sunuluyor. Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a gerçekleştirilecek.