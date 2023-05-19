Ahhh ah!

Ahhh ah! Arda'yı oynat diye diye dilimde tüy bitti. Son haftalarda oynatmaya başladın. Şimdi söyle bana Jesus; sen mi hocasın ben mi? Farklı takımlarda başarılar kazanman her şeyi senin bileceğin anlamına gelmiyor! Maçtan önce Umut Bozok, "Belki şampiyon olamayacağız ama şampiyonu belirleyeceğiz" demişti. Şampiyonu belirledin mi Umut? Hangi takımın şampiyonluğuyla ilgili hevesin varsa bilmiyorum ama Trabzonspor forması sana ağır geliyor. Haketmiyorsun…. Sezon başından beri oynamasını ve oynamamasını istediğimiz oyuncular var elbette… Lakin biz ne dediysek tersini yaptı Jesus! İlk derbi galibiyetini, "Ligle ilgili hiçbir düşüncesi olmayan" Trabzonspor'a karşı alması bir şey değiştirmiyor. Tekrar tekrar soruyorum; neden Arda'yı oynatmadın, neden Rossi'de sürekli ısrar ettin? Neden 3'lü sisteme kafayı bu kadar taktın?

Görünen o ki Batsuayi'nin uzun süren sakatlığı Fenerbahçe'den çok şey götürdü. Aynısını Peres için de söyleyebiliriz. Belki de kadro doğru, teknik adam seçimi yanlıştı. İrfancan'a helal olsun. İşte Fenerbahçe kalecisi böyle olur. Kalene gelen 3 şutun 3'ü de gol oluyorsa sen Fenerbahçe kalecisi olamazsın. İrfancan'ın performansını gerçekten çok beğeniyorum. Keşke daha önce kaleye geçebilseydi. Sezonun ilk derbi galibiyeti yarışmak adına önemliydi. Ama aklımda hep İstanbulspor ve Giresun maçları var. Ahhh ah diye başladık yazıya. Öyle bitirelim. Ahhh ah!…