Clark Kent!

İki maçı da elimden geldiğince izlemeye çalıştım. Kimin şampiyonluğu daha çok istediği açıkça belli oluyordu! Bakın size ilk yarı istatistiklerini söyleyeyim;

Fenerbahçe'nin gol beklentisi ve rakip ceza sahasında oynama oranı 0,87 ve 17 iken deplasmandaki Galatasaray'ın aynı oranları 1,03 ve 20!

Kim şampiyonluğu daha çok istiyor sizce?

H H H

Sevgili okuyucularım; sizi rakamlara boğduğum için özür dilerim. Bilirsiniz bunu pek yapmam. Ama rakamlar da futbolun gerçeği… Sezonu erken açıp düne kadar tam 51 maç yaparak Galatasaray'dan tam 14 maç fazla yapan Fenerbahçe bir türlü istenilen ezberi sağlayamadı. Oysa en önemlisi oyun ezberiydi.

Hakem hataları lehe ve aleyhe oldu mu? Oldu?

Gelin görün ki sadece hakem hatalarıyla şampiyon olamazsın.

Düşmemeye oynayan takımlara karşı kaybedilen puanlar şampiyonluğun belirleyici unsuru oldu. Kimse bana o oldu bu oldu demesin.

Sakın!

Hala önümüzdeki sezon için Ryan Kent isminden bahsediliyor! Rakibin İcardi'yi alıyor sen ise… Arkadaş senin alman gereken adam bu saatten sonra Clark Kent! Yani Süpermen!

Vizyonu Süpermen seviyesine çıkamadıkları sürece şampiyonluk hayal olur.

Benden söylemesi…