Çok şükür!

Fenerbahçe'yi belki de bu sezon ilk kez rakibine bu kadar üstünlük kurduğunu gördüm. 2. ve 3. bölge oyuncularının yaptığı sürekli yüksek pres Başakşehir yakınını afallattı. Hatta öyle anlar oldu ki pas verecek arkadaşlarını bulmakta dahi güçlük çektiler. Özellikle Arda- Batsuayi uyumunu gördüğümde, Luan Perez'in yaptıklarını izlediğimde keşke bu kadar uzun sakatlıklar yaşamasalardı diyorum. Bunların yanına Jesus'un inatçılığı olmasaydı şu anda farklı şeyler konuşuyor alacaktık. Arda için ne söylesek, yazsak az geliyor. Alex'ten sonra 10 numaranın en çok yakıştığı oyuncu. Öyle zor pasları öylesine rahat veriyor ki, topu alana gol atmak kalıyor. Sezonun iyisi Valencia, kupa finalinin kötüsüydü. Sanırım beyin olarak Brezilya'ya yola çıkmış!

Adnan Januzaj- İrfan can pozisyonunda bence faul yoktu. Hakem Atilla Karaoğlan VAR'a gitmeyerek Başakşehir'in golüne maloldu. 8 yıl sonra alınan Türkiye Kupası umarım kötü günlerin sonu iyilerinin ise başlangıcı olur. Şimdi yönetim süratle hareket edip transferleri bitirmeli. Öncelikli olarak teknik direktör işinin çözülmesi lazım tabi… 100. yıl Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Not: Yeni sezon formalarını pek beğenmedim. Yıllar önce de buna benzer bir forma yapılmıştı. O zamanda beğenmemiştim.