10 numara 5 yıldız!

En baştan söyleyelim; Zimbru gerçekten çok zayıf bir takım. İnanın bizim TFF liginde bile küme düşerler. O yüzden Fenerbahçe'nin yeni oyuncularının performansını, İsmail Kartal'ın taktiklerini, dizilişi gerçekçi bir şeklinde yorumlamayamayız. Lakin oyun isteği, sıcak havaya rağmen ortaya konan mücadeleyi beğendim. Özellikle Tadiç'in performansı bize gelecek çok iyi sinyaller verdi. Galiba Fenerbahçe uzun bir aradan sonra 10 numaralı formanın hakkını verecek bir oyuncu yakaladı. Böyle hazırlık maçı kıvamındaki karşılaşmalarda ne çok övüp ne de çok eleştirmemek gerekiyor. 37 yaşında diye burun bükülen Dzeko sahanın her yerindeydi. Geldi savunmadan top çıkardı, orta sahada rakibe basıp asist yaptı, golünü de attı. Gerçekten komple bir oyuncu. Lakin onun boyunda bir santrforun varsa daha çok kanat ortası atmak lazım. Bir de takım galiba pek korner çalışması yapmamız. Zira kornerleri tuhaf kullandılar. Yeni transferlerin en büyük artısı topla fazla oynamadan oyunun hızını arttırmaları oldu. İsmail hocanın eline dokunduğu Osayi'de de gelişme var. Fazla topla oynamayı bırakırsa farklı bir seviyeye gelebilir.