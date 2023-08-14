Ama!…

Hep şöyle deriz ya; "Bu takım bizim ligde küme düşer" diye… Fenerbahçe yönetimi öyle bir kadro kurdu ki dünyanın her liginde yarışır. Sezonun ilk maçında çok net bir yorumum var: Fenerbahçe Anadolu takımlarıyla yapacağı maçlarda kolay kolay puan kaybetmez. Gelecek transferlerle seviye daha yukarı çıkacak. 1. haftada bakacağım şey oyunun ta kendisi… oyun iyiyse; daha kaliteli futbolcularla daha iyi oynanacak. Hala sıkıntılı bölgeler var ancak yapılan transferler bu eksiği kapatacak gibi… 2 gol atan Djeko 60-70 dakika oynar. Sonrasında sahaya Batshuyi'yi sürersin.

Kimsenin ismine bakmadan! Kafasını direğe vuran Altay artık psikolojik vakıa! Zorlama bir dolaş gel be kardeşim! Belki senin için daha iyi olur. Bu takımda yerliler kendine gelmezse; 3 yerli Ferdi, Mert ve Cengiz olacak. Herkes aklını başına alsın. Takım daha oturmadan, transferler gelmeden alınan her 3 puan çok önemli. Rakip 23. dakikadan itibaren 10 kişi kalıp skor alamıyorsan bir sıkıntı var. İsmail hoca takımına bak sorunu çöz. Şimdilik susuyorum; sorunları görüyoruz. Bir zahmet sen de gör!