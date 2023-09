Kara tren!

Bu tip skor üstünlüğünün olduğu maçlarda yapılacak iki tür taktik vardır. Birincisi kendi oyununu oynayıp rakibi önde karşılayıp göz korkutmak. İkincisi ise skoru korumaya gidip oyunu kendi sahanda oynayacağını göstermek.

Futbol öyle bir oyun ki inanın her şeye gebe. İlk maçı farklı skorla kazanmak asla turun geçileceği anlamına gelmiyor. Her daim dikkatli olmak gerek ki İsmail Kartal böyle, "ne olur ne olmaz" kadrosuyla sahaya çıktı. Rakip Twenteli oyuncuların hedefi, sinirimizi bozup bizi eksik bırakmaktı.

Hakemin çok kolay kart çıkartması aslında az kalsın onları hedeflerine ulaştıracaktı. İsmail hocanın Mert Hakan sevdasını hala anlayabilmiş değilim. Lig maçı olsa 8+3'ten dolayı oynatıyor diyeceğim ama burası Avrupa! Hangi süper performansıyla formayı hak ediyor bilmiyorum. Sahada sürekli hem takım arkadaşlarıyla hem de rakiplerle uğraşıyor. Kardeşim sarı kart görmüşsün; hakem tehlikeli, hala çenen durmuyor. Senin yüzünden takım eksik kalsa kime neyi anlatacaksın? Artık şu tuhaf sinirine hakim ol!

Oyunun Fenerbahçe adına en iyisi hiç şüphesiz Becao'ydu. Her yere koştu, arkadaşlarının açıklarını kapattı, rakibe adeta duvar ördü.

Fenerbahçe uzun bir aradan sonra şef stoperini buldu gibi.

King'in 70 metrelik kimselerin yetişemediği koşusu penaltıyla sonuçlandı. Özellikle maçların ikinci yarısında onun bu fizik gücü değerlendirilebilir.

Twente Konferans Ligi'nin favorilerindendi. İkinci maçta çok iyi oynamadan da olsa önemli bir takımı kupa dışına ittik. Hala eksiklerin olduğu bir gerçek. Lakin yönetim canla başla eksikleri gidermeye çalışıyor. Eğer sıkıntılar çözülür, kura şansımız olursa yolun sonu final olur.