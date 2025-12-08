CANLI SKOR ANA SAYFA
Mustafa Çulcu Tuhaf kartlar çıktı
Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

08 Aralık 2025 | Pazartesi

Tuhaf kartlar çıktı

Her iki takım orta alanda karşılıklı top kayıpları yaptı. İlk yarıda olduğu gibi oyuna hakim olan Trabzonspor, son haftaların golcüsü Muçi ile ikinci yarıya golle başladı.

Golden sonra roller değişti, Göztepe risk aldı, yoğun baskı yaptı. 67'de Trabzonspor savunması etten duvar oldu, inanılmaz bir golü önledi.
Trabzonspor kontratak futboluyla ikinci golü buldu. Bir eksik kaldı, Göztepe'nin golü geldi. Müthiş çekişmeli heyecanlı keyifli bir maç seyrettik. Trabzonspor son iki haftanın en karlı takımı olarak İzmir'den çok mutlu ve şen dönüyor. Bu başarıya şapka çıkarılır.
Atilla Karaoğlan şüphesiz ligin en deneyimli isimlerinden ama kafası karışık. Maçın başında Pina'ya arka arkaya yaptığı faullerin ikincisinde Miroshi'ye gösterdiği sarı kart derslikti. Sonra basit temaslara uydurma fauller çaldı, çıkarması gereken kartları çıkarmadı, sonra tuhaf kartlar çıkardı!

15 'te Serdar'a kontrolsüz faulünde Efkan'a sarı çıkmalıydı, çıkmadı! 22'de Olaigbe topla oynayan Cherni faulle umut vaat eden atağı kesen hani sarı?
İlginçtir; ilk yarıda Trabzonspor lehine 12 faul olurken Göztepe lehine ilk ve tek faul 45 de oldu!

55'te Göztepe penaltı bekledi, Zubkov'un kolu kapalı penaltı yok, devam kararı doğru. Onuachu'ya gösterdiği sarı karta katılmıyorum. Elkol illegal kullanıma girmez. Burada ikili mücadele esnasında rakip sarıp sarmalamış kurtulma çabası içinde yaşanan bir zorunlu temas. Bu sarı hatalı. 78'de Juan'a yaptığı faulle bariz gol şansını engellediği için Pina'nın ihracı ve frikik doğru. Pozisyonun incelenmesi ve sonuçlanması oyunun tekrar başlaması 6.30 dakika sürdü. Delikanlılık yaptı, Onana'ya sarı gösterdi karttan sonra alkışladı ama Atilla Karaoğlan'ın ikinci sarıdan kırmızıyı çıkarmaya ne ekibinin ne de kendisinin yüreği yetmedi.

