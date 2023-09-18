Eksiklere rağmen

F.Bahçe ilk dakikalarda Cengiz'in sakatlanmasıyla saha içindeki tek sprinter oyuncusunu kaybetti. Antalyasporlu futbolcular önde baskı yapınca oyun tamamen sarı- lacivertli takımın sahasına yıkıldı. Cengiz'in olmaması kapılan topların hızlı bir şekilde rakip sahaya geçirilememesine neden oldu. İsmail hoca 8+3 kontenjanını yanlış bölgede kullanıyor. Defans bir takımın en önemli bölgesi. Becao'nun yanında Serdar Aziz inanılmaz aksıyor. Bu maçta olmazdı ama başka zaman baş ağrıtır. Stoperde Djiku'nun banko oynaması gerekiyor.



Orta sahada Zajc 6 numara alternatifi olamadı. Orta sahada gereken baskıyı yapamayınca takım savunması çok aksadı. Kartal'ın yapması gereken öncelikli olarak buna bir çözüm bulmak olmalı. F.Bahçe öyle ya da böyle golü atıyor. 3. bölgesi inanılmaz kreatif. Özellikle de Dzeko... Yine golünü attı, asistini yaptı. Başkaları gibi fazla konuşmuyor, sahada tertemiz işine bakıyor. Kent şu ana kadar ligin en çok rakip üzerine gidip çalım atmayı başaran oyuncusu. Bence daha çok süre almayı hak ediyor. Orta sahadaki karmaşık oyunu daha eli yüzü düzgün hale getirebilir. Fenerbahçe dün oyuncu kalitesiyle kazanmayı bildi. Lakin hepimizin gördüğü sıkıntıların bir an çözülmesi gerekiyor.