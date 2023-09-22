İşçi arılar!

Nordsjaelland karşılaşması üretken kraliçe arıların değil; koşan, mücadele eden, enerjisi yüksek işçi arıların maçıydı. Bu anlamda İsmail Kartal'ın yaptığına rotasyon değil, rakibe göre oyuncu tercihi yaptı denir.

Nordsjaelland çok genç, koşucu ve birlikte hareket edebilen bir takım. İsmail hoca özellikle 2. ve 3. bölgeyi savaşan, kolay kolay düşmeyen oyunculardan kurarak Danimarka ekibini şaşırttı.

Özellikle üst düzey bir Fred performansı izledik. Yanında Crespo'yla beraber sahada basmadık yer bırakmadılar.

Fred'in yüksek presi Fenerbahçe'nin topu geri kazanım süresine inanılmaz etki etti.

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Bu ön alan baskısını çok iyi yapan takım yorulduğunda oyunu tutamadı. İsmail hoca sonradan yaptığı değişikliklerle daha iyi pas yapan ve topu takımda tutabilen oyuncuları tercih edince bir süre etkili gibi görünen rakibin gardı iyice düştü.

Fenerbahçe'de öylesine kaliteli bir kadro var ki istenilen tertipte farklı oyunları oynayabiliyor.

Oosterwolde'de sezonun yükselen yıldızlarından… Rakibin kanattaki en tehlikeli oyuncusu olan Ibrahim Osman'a adeta nefes aldırmadı.

Tatlı sert oyunu ve King'le uyumuyla dikkati çekti.

Fenerbahçe'nin her kulvarda mükemmel gidişi devam ediyor.

Şunu unutmayın bu takım Konferans Ligi'nin en büyük favorisi…