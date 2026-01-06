Cihan Aydın çok başarılıydı

Ülkemizin en değerli kupası Süper Kupa finalinin yeni formatını oluşturan ve uygulamaya koyanlara teşekkür etmeliyiz. Böylesine hedef maçları oynamak takımlar için ikinci yarıya ciddi hazırlık kazananların için mutluluk ve psikolojik üstünlük, izleyici için ise soğuk kış günlerinde futbolla ısınmak demek. Trabzonspor rakibini 5-4-1 zaman zaman 6-3-1 ile kalabalık savunma yaparak karşıladı. Defans arkasına Augusto'ya atılan uzun toplara gol aradı. Her iki takım kadro zenginliği ve derinliğine uygun oyun anlayışı içindeydi. Galatasaray hücum oyuncuları sürekli mobiller yer değiştirerek oynadılar. Trabzonspor ceza alanına girmekte hiç zorlanmadılar. Kalabalık savunma arasında beklediği toplar gelmeyince İcardi zaman zaman geriye gelip top aldı.



Sikan'ın Barış'ı, Zubkov'un Eren'i takipten erken vaz geçmeleri Galatasaray'ın devreyi önde kapatmasına neden oldu. Uzun bir aradan sonra sahalara dönen Eren attığı golle moral buldu. İlk yarıda Folcarelli ve Bouchouari çok yumuşak kaldılar. İkinci yarı sahada daha ofansif oynayan bir Trabzonspor vardı. Golü de buldu. İstekli lakin kısıtlı kadro ikinci golü ararken savunma güvenliğini kaybetti. Zubkov yine Barış'ı kaçırınca Galatasaray'ın 3. golü geldi. Galatasaray'ın yüksek kadro kalitesi farklı galibiyetle finali getirdi.



Cihan Aydın'ın FIFA kokartı ile ilk maçı. İki takım arasında oynanan son 3 maçın kadrolu hakemi. 5'de Trabzonspor'un attığı golde Augusto açık ofsayt iptal doğru. Sara'ya gösterdiği kart ne kadar doğruysa İlkay ve Sallai'ye göstermediği sarı kartlar o derece yanlıştı. Kaleci Onana iyi niyetli olabilir ama kaleyi terk edip 65 metre ileriye hakemin ve sakatlığın olduğu yere gelemez! Batagov'a çıkan sarı kart doğru ve yeterliydi. 78'de taç atışına 2 numaralı yardımcı Serkan Çimen'in kaldırdığı skandal ofsayt bayrağını indirten Cihan Aydın'ı kutlarım. Oyuncular çok iyi niyetliydi. Sezonun belki de en az faullü maçıydı. Hakem başarılıydı.