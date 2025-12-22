CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
GÜNÜN YAZARLARITÜM YAZARLAR
Anasayfa Yazarlar Mustafa Çulcu Rezil oldun
Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

22 Aralık 2025 | Pazartesi

Rezil oldun

Galatasaray oyuna öyle yüksek tempoyla başladı ki sanırsın şampiyonluk maçı oynuyor. Helal olsun, böyle olmalı. İstek ve iştah... Ligin ilk yarısını lider bitirme arzusu içinde olduklarını net olarak gösterdiler. Barış Alper zirve seviyesine geldiğini Yunus'a attırdığı goldeki deparı ve geçişi ile gösterdi. Kasımpaşa 5-4-1 ile karşılıyor ve Fall'la kontra arıyor, hepsi o kadar. Galatasaray yorulunca vites düşürdü, rölantiye aldı. Ama son bölümde biraz hareketlendi ve üstün oyunla farklı galibiyeti buldu. Oyunun kahramanı dinamo gibi çalışan Torreira idi. Attığı golle İcardi moral buldu, seyirci bir başka coştu.
Alper Akarsu maça başlarken 40. saniyede Barış Alper'in aleyhine çaldığı faul yorumu ile biten bir hakem kalitesi ortaya koydu! Bir gece önce Thiam ve Abraham'ın formaları nerdeyse üzerlerinden çıkarılacaktı devam diyen, Barış'ın rakibin formasına dokunuşuna faul çalan Ferhat'ın hakemleri, futbol zevkimizin içine ediyorlar. Bu uydurma faulden sonra balans ayarı başladı. Hele ilk yarıda çaldığı 14 faulün yarısı yalan. Oyuncuların isminden, teknik direktörlerden korkarak duruma göre maç yönetiyor.


Kazımcan'a çıkan sarı kart ne kadar doğruysa Torreira'ya çıkan sarı kart o derece yanlıştı. Madem kendinden eminsin, kararlarının arkasındasın 80'de rakibine kontrolsüz hareketinden dolayı Torreira'yı ikinci sarıdan at o zaman ya da ilk sarıyı uydurma! Bak yemedi, atamadın, rezil oldun.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler :
Kasımpaşa, Barış Alper, torreira, Yunus, Abraham, Icardi, Galatasaray, Alper Akarsu, barış

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

TÜM YAZILARI
Kredisi kalmadı! Devam kararları doğru! Penaltı doğru!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor