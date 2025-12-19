Devam kararları doğru

Galatasaray'ın sahaya sürdüğü 11'e baktığımızda göndereceği veya göndermeye aday oyuncularına veda maçı oynatıyor mesajı aldık. Çok top kaybı yaptılar, final pasları kötüydü. Başakşehir ilk yarının son bölümünde etkili oldu. Topu önde tutup pozisyon üretti. Bertuğ'un al da at dediği çok net pozisyonda Shomurodov çok kötü vurdu. Galatasaray hazır golü bulmuş gruba galibiyetle başlamak istedi. Okan hoca esas çocukları Barış, Torreira, Davinson sonra da Yunus'u oyuna alarak Başakşehir'i ilk bölümde kendi yarı sahasına hapsetti. Ancak Başakşehir oyunu bırakmadı, yapılan değişikliklerle oyuna ortak oldu. Kalede Günay çok başarılıydı. Zor olsa da Galatasaray galip gelmeyi bildi.

10 gün önce 2 net penaltının badem olduğu Beşiktaş- Gaziantep lig maçının kahramanları Halil Umut Meler ve Kadir Sağlam(!) yer değiştirerek akşam kupadaydı. Daha birinci dakikada GökdenizÖmer Ali mücadelesine çaldığı faulü görünce ''Bir elit kategori hakem için bu nasıl faul'' dedirtti, güldürdü. Galatasaray'ın 24'te Ahmed Kutucu ile bulduğu gol öncesinde Sara topu kapma mücadelesinde Kaluzinski'ye faul yaptı, iptal kararı doğru. 27'de Bertuğ ile mücadelesinde Sallai'ye ve 41'de Opoku ile mücadelesinde Ahmed'e çıkan sarı kartlar çok ucuz hatta gereksizdi. 63'te İcardi'nin şutunda Galatasaray penaltı bekledi, devam kararı doğru. 81'de Davinson'un bacakları arasından seken kapalı koluna gelen topta ve 90+1'de Arda-Fayzullaev pozisyonlarında Başakşehir penaltı bekledi ama devam kararları doğru.