Orkun’a kırmızı çıkaramadı

Muhteşem bir atmosfer... Şehir şampiyonluk sezonundaki gibi kenetlenmiş... Trabzonspor oyuna iyi başladı. Önde baskı yaptı ve topu kaybetse bile kısa sürede geri kazandı. Trabzonspor oyunun hakimiydi ama savunmada eksik yakalanınca Beşiktaş üç kez rakip ceza alanına girdi üç gol buldu. Saviç ve Pina'nın yokluğu savunmada çok ağır hissediliyor. Trabzonspor'dan akıllıca Saviç ve Sikan hamleleri geldi. Oyunu tamamen rakip alana yıktılar. Skor olarak gerideysen eksik kalan rakibe karşı böyle baskı yapılırdı, Trabzonspor da onu yaptı. Her iki takıma bize böyle keyifli maç seyrettirdikleri için teşekkür etmeliyiz. Hakem Ali Şansalan maça Emirhan'a çıkardığı doğru sarı kartla girdi. Ama 5'te Serdar'a gaddarlık içeren bilek üstü basan ciddi faulde Orkun'a kırmızıyı çıkaramadı! Sahada bu basma kırmızı kart olmalıydı.



13'te Trabzonspor penaltı bekledi ama devam kararı doğru. 27'de Trabzonspor golünde Augusto açık ofsayt, iptal doğru. 26'da Muçi'nin yüzüne elini illegal kullanmasından dolayı Ndidi'ye sarı gösteremedi. Sonra 37'de Toure ikili mücadelede Ozan'ın topuk bölgesine basıyor, ayağını çekiyor. Dizden bacağı kırık olduğu için güç transferi yok sarı olur ama aklı Orkun'un pozisyonunda kalan ve korkan VAR hakemi Alper Çetin aradı, buldu, uydurdu hakemi OFR ye çağırdı. Şansalan'ın aklı da Orkun pozisyonunda kaldığı için Toure'ye kırmızı çıkardı. Orkun'da devreye girmeyen VAR, Toure de devreye girdi! 48'de Orkun'a kontrolsüz giren Augusto sarı görmeliydi. 89'da top taca çıkmadı, oyun hakem atışı ile başlaması gerekirken taçla başladı, bu da bir skandal! Maçın temposuna kalitesine ayak uyduramayan, standart dışı uygulamalarla tuhaf kararlar veren hakemlere şimdi futbol ailesi nasıl inansın, güvensin, saygı duysun?