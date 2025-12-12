Tebrikler F.Bahçe

Fenerbahçe'de rakip savunma arkasına yapılan her koşu, atılan her topta gol pozisyonu geldi. Yine böyle bir pozisyonda Brann'ın 6 milyon euro ile piyasa değeri en yüksek oyuncusu Helland'ın arkasına atılan topta EnNesyri'yi kaçırınca faulle durdurmak zorunda kaldı. Bu pozisyon bariz gol şansı idi ve hakem tereddütsüz kırmızı kartını çıkardı ve doğru karardı. Bir eksik kalan Brann 4-4-1'e döndü. Fenerbahçe oyunu çok iyi domine etti, goller arka arkaya geldi. Talisca'nın gecesi oldu adeta, hattrick yaptı. Golleriyle soğuk Norveç'i ısıttı. Fenerbahçe'nin piyasa değeri Brann takımının nerdeyse 9.5 katı. Bu alınan farklı galibiyet büyütülmemeli. Fenerbahçe için olması gereken bir galibiyet. Kazasız geçilmesi harika. Şimdi hedef Aston Villa maçı. Tebrikler ve başarılar Fenerbahçe... Fransız hakem Willy Delajod 33 yaşında ve UEFA 1. Kategori hakemi. Maçı tam saatinde başlattı. Maçın hemen başında Mert ile Castro'yu sözlü ikazı ve 14'te Brown'a gösterdiği sarı kart ile otoritesini ortaya koydu. 19'da Helland'a bariz gol şansı olan En-Nesyri'yi düşürünce doğru kararla kırmızı kartını çıkardı. Pozisyona kulübeden sözlü itiraz, teknik direktör Frey Alexandersson'a da sarı kartını gösterdi. Hakemin önünde olmasına rağmen 55'te elini-kolunu İsmail'in yüzüne illegal kullanan Holm'e sadece faul verip sarı göstermemesi kabul edilemez! 80'de Oğuz'un şutunda Pallesen'in sağ kolu açık, topun önüne bariyer oluyor. Net penaltı ama veremedi. Pozisyon hakemin tarif ettiği gibi değil. VAR hakemi Eric Wattellier ve hakem Willy Delajod büyük hata yaptı. Fransız hakemler net penaltıya Fransız kaldılar...