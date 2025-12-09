CANLI SKOR ANA SAYFA
Mustafa Çulcu Tempoya ayak uyduramadı
Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

09 Aralık 2025 | Salı

Tempoya ayak uyduramadı

Beşiktaş maça önde baskıyla ve coşkulu başladı. Ancak ilk atakta Gökhan'ın bireysel hatasından golü Gaziantep buldu.
Bayo, boş alan vermeye boş bırakmaya gelmeyen atletik bir oyuncu. Beşiktaş geriye düşmesine rağmen oyunu bırakmadı aksine tempoyu daha da yükseltti.
Bu kez Gaziantep kalecisinin hatasından Toure ile beraberlik geldi.
Beşiktaş hücum oyuncuları son vuruşlarda biraz daha becerili skor farklı olurdu. Her iki takımda pas hataları yaptı.
Final vuruşlarında kalite düşük kaldı.
Jota sakatlanıp çıkınca ikinci yarı Abraham ile Beşiktaş saha kurulumu değişti. Toure sola geldi. Bayo ile Gaziantep tekrar öne geçti ama Beşiktaş'ın arzusu hiç düşmedi.
Tribünlerdeki boşluklar her ne koşul olursa olsun takımını asla yalnız bırakamayan Beşiktaş seyircisine yakışmıyor. Çok keyifli heyecanlı çekişmeli bir maç seyrettik. Beşiktaş kazanmak için her şeyi yaptı olmadı.

Kadir Sağlam FIFA hakemi lakin büyük maçlarda ara ki bulasın! Bu sezon ilk büyük takım maçı Alanya- Beşiktaş (2-0) olmuş.
Sonra Anadolu takımlarının maçında gezmiş Süper Lig'de 8.maçı ve İstanbul arenasında ilk büyük takım maçı ve yine Beşiktaş! Psikolojik olarak kulüplere saç baş yolduran hakemlerin performanslarını dibe çeken VeTAS'ın iflas eden atamaları. Topu oyunda tutma isteği başlangıçta iyi gözüktü oyun kızışınca zorlandı. Gaziantep'in golünde teknolojiye inanmak zorundayız.
İlk yarı uzatma dakikalarında Abena'nın Jota'ya yaptığı faul açık bir penaltı ama hakem veremedi.
Klasik ülke hakemlik yapısı noter olarak VAR'ı işaret etti. Büyük hakem olmak istiyorsan bunu sahada kendin vereceksin. Atletik değil maşallah pehlivan gibi olmuş. Maçın temposuna ayak uyduramadı. 39 faul, 9 sarı kart, 2 sarı da kulübelere çıktı.

