Bu kupa çok değerli!

RAMS Park'taki maçta Galatasaray'ın da Başakşehir'in de kupaya ne kadar önem verdiklerini gözlemledik. Hatta Süper Lig kalitesinin üzerinde bir mücadele ortaya koydu iki takım. İlk yarıyı Galatasaray, Ahmed Kutucu'nun golü ile önde kapattı. Ama Başakşehir de geriye düştükten sonra etkili ataklar geliştirdi. Bertuğ'un ortasında Shomurodov, topu boş kale yerine auta attı. Galatasaray adına bir şans dakikasıydı. Okun Buruk, Başakşehir'in ilk yarının son bölümündeki baskısını dikkate alarak ikinci yarıya üç oyuncu değişikliği ile başladı. Abdülkerim, Sane ve İlkay kenara gelirken; Davinson Sanchez, Barış Alper ve Torreira oyuna dahil oldu.



Dünkü maç belki de Ahmed Kutucu için son bir şanstı. Ahmed golünü atarak bu şansı iyi kullandı diyebiliriz. Dün ilk kez 11'de çıkan Gökdeniz Gürpüz'ün iyi bir kumaşı var ama daha çok pişmesi lazım. Arda Ünyay ise ilk yarıda Shomurodov'un pozisyonunda hatalıydı ama maç genelinde önemli topları da uzaklaştırmayı başardı. İcardi maçın ikinci yarısında çok istekli ve çok hareketliydi. Net gol pozisyonlarına girdi. Başakşehir savunması ile boğuştu. İcardi'nin vuruşlarında kaleci Muhammed etkili kurtarışlar yaptı.



İkinci yarıda Bertuğ'un çok net bir pozisyonu vardı ki Davinson Sanchez adeta golü önledi. Okan hoca, artan Başakşehir baskısını görünce Yunus silahını da devreye soktu. Başakşehir çok iyi bir takım. Maç boyunca Galatasaray'a çok zorluk çıkardılar. Özellikle maçın son bölümünde büyük baskı kurdu Başakşehir. Kaleci Günay muazzam kurtarışlar yaptı. Kazanan Galatasaray oldu. Galatasaray kupada gruplara iyi bir başlangıç yaptı.