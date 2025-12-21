CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Mustafa Çulcu Kredisi kalmadı
Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

21 Aralık 2025 | Pazar

Kredisi kalmadı

Süper lig takımları arasındaki kalite farkı, makası çok fazla. Serdar Gürler hibrit kanat beki ve stoperlere çok yakın oynuyor o koridoru Fenerbahçe aktif kullandığında çok etkili oldu. İlk gol de buradan geldi. Talisca şov devam ediyor, atıyor attırıyor. Kerem topla buluşamayınca sinirleniyor bekleneni veremiyor. İlk yarı oyunun mutlak hakimi Fenerbahçe çok üstün oynadı. Ama ikinci yarı öyle olmadı. Eyüpspor daha etkiliydi John Duran'ın golüne kadar da oyuna ortak oldular. Ama bu 3. gol farkı ve maçın sonucunu belirledi.


Ali Yılmaz ilk yarıda 8 faul çaldı yarısı faul değil. 12'de Fenerbahçe penaltı bekledi devam kararı doğru. Oosterwolde ile Robin Yalçın çatışmasını kişilikle çözmesi olumluydu. Her iki yardımcı formsuz güncellenmeye ihtiyaçları var. 54'de Fenerbahçe'nin golü öncesinde topla oynayan Kerem ofsayt, iptal doğru. 59'da Asensio yüksek yan topta Thiam'ı formasından çekerek kaliteli kafa vurmasını engelliyor pozisyon sahada da Riva'da da net penaltı ama hakemler veremediler! Bu maçtan sonra hakem adına toz kalkmaz. Ancak büyük maçlarda görmeye alıştığımız Ali Yılmaz'ın artık kredisi yok. Marka hakem olmak istiyorsa majör kararları verebilmeli.


Dolmabahçe'deki maçta ise her iki takım da hızlı girdi. Mücadele var ama oyun kalitesi yok. Beşiktaş'ta önde Abraham, Cerny, Rashica ve Orkun sürekli yer değiştiriyorlar derine gelip top alıyorlar. Herkes o kadar geziyor ki göz yoran koşuşturmaca var. Rize'nin galibiyeti isteyen oyununda savunma güvenliğini kaybettiği anlarda Rashica akıl dolu bir gol ile Beşiktaş'ı öne geçirdi. Yeni yılda FIFA kokartı takacak olan Cihan Aydın'ın basit temaslara çaldığı bazı fauller kabul görmedi. 30'da HojerOrkun'un hava topu mücadelesinde Beşiktaş penaltı bekledi. Hojer'in kafasından Orkun'a temasla arada seken top vücut arasında kalan eline kısa mesafeden beklenmedik gelen top konumunda penaltı olmaz. Devam kararı doğru. Aydın başarılı maç yönetti.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
