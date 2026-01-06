G.Saray her kupaya taliptir

Bir yerde kupa varsa Galatasaray o kupaya her zaman talip olur. Gaziantep'in dondurucu soğuğunda Trabzonspor'a karşı Galatasaraylı oyuncular taraftarlarını ısıtan, mutlu eden bir oyun ortaya koyup Süper Kupa'da finale çıkmayı başardı. Gaziantep, Barış Alper'e gerçekten çok uğurlu geliyor. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'ın 3-0'lık galibiyetinin açılış golünü Barış atmıştı. Lige Gaziantep'te başlayan Galatasaray, Osimhen ve Icardi'nin olmadığı dönemde rakibini yenerken Barış, 2 penaltı golü ile sahne aldı. Yine Gaziantep'te Süper Kupa yarı finalinde Barış, Galatasaray'ın açılış golüne imza attı.



Galatasaray, kazanma duygusunu istikrara bağlamış, kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Soğuk gecede Trabzonspor'a karşı oyunun temposunu elinde tutan Galatasaray maç boyu hücum zenginliği içindeydi. Öyle ki orta alanda Sara-İlkay ikilisi birlikte oynayınca Galatasaray ofansif kadro içinde 6 oyuncu ile rakibine karşı baskı kurdu. 5 oyuncu savunmada görünse de Eren ve Sallai hücum hattına müthiş destek verdi. Barış'ın golünde Sallai'nin ortası mühendis ölçümündeydi. Icardi'nin pasında Eren 45 günlük ceza ardından sahalara golle döndü. Galatasaray'ın finaldeki rakibi Fenerbahçe olursa Türkiye yeni yıla dev bir maçla start verecek…